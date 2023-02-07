انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 16:52
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في استاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة 17 للدوري المصري.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا
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نهاية المباراة
ق89 خالد قمر يهدر هدفا محققا
انطلاق الشوط الثاني
ق48 طرد جديد وهذه المرة لعلي جبر مدافع بيراميدز
ق47 جووووول فخر الدين بن يوسف يسجل برأسية من عرضية عبد الله السعيد
ق38 إسلام عيسى يشارك بدلا من وليد الكرتي بعد تدخل الخواجة القوي على اللاعب
ق36 طرد مصطفى الخواجه لاعب طلائع الجيش بعد العودة لتقنية الفيديو
ق18 محمود وادي يهدر هدفا محققا بعد تمريرة رائعة من كريم طارق
انطلاق المباراة
تبدأ المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة
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