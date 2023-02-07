السهرة الرياضية – فيلم I, Tonya.. قصة حقيقية لبطلة تزلج في ورطة أخلاقية

في أول دور حصلت عنه النجمة مارجو روبي ترشيح أوسكار، جسدت لاعبة التزلج على الجليد المثيرة للجدل تونيا هاردينج، في فيلم السيرة الذاتية I, Tonya للمخرج كريج جيليسبي.

يدور فيلم I, Tonya حول مسيرة المتزلجة الأمريكية تونيا هاردينج التي اشتهرت بحركة "المحور الثلاثي"، وكانت ثاني امرأة في التاريخ تقوم بالحركة التي تتضمن قفزة اندفاع مع دوران ثلاثي، كما يستعرض الفيلم علاقتها المتضربة مع والدتها، وزوجها الذي دمر مسيرتها بعد أن عين رجلًا ليعتدي على منافستها نانسي كيريجان قبل بطولة تزلج بيوم.

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