مباشر الدوري المصري - فاركو (2)-(0) الزمالك.. جوووول الثاني

الإثنين، 06 فبراير 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

هدف شكري نجيب مع فاركو أمام الزمالك

يستضيف فاركو فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما فاركو في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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ق29: جووول الثاني من فاركو عن طريق عمرو جمال، بعد تمريرة من محمود حمادة وتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين محمد عواد

ق17: القائم يمنع هدف التعادل للزمالك، عرضية من الجزيري تصطدم برامي صبري وتصطدم بالقائم

ق13: زيزو يتوغل ويلعب كرة عرضية يبعدها دفاع فاركو من أمام المرمى لتعود لدونجا الذي سدد وأبعدها الدفاع

ق6: جووول أول لـ فاركو، شكري نجيب استغل خطأ في تمرير الكرة من حسام عبد المجيد ليسددها على يمين محمد عواد وتسكن الشباك

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك فاركو
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