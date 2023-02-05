مباشر الدوري الفرنسي - أجاكسيو (0)-(0) نانت.. العارضة تنقذ زملاء مصطفى
الأحد، 05 فبراير 2023 - 15:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أجاكسيو ونانت في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.
ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق43. سقوط مصطفى محمد على الأرض بعد تدخل عنيف، لكنه ينهض سريعا
ق17. عارضة نانت ترد تصويبة صاروخية من سيريل بايالا لاعب أجاكسيو.
ق15. ربع ساعة تمر بلا أهداف
بداية المباراة
نرشح لكم
الخامس على التوالي.. نابولي يفوز على سبيزيا ويبتعد بالصدارة تقرير: متصدر الدوري المجري يفاوض فيوتشر للتعاقد مع مهند لاشين حميديتش: نوير وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة بايرن صن: تحفظ من لاعبي مانشستر يونايتد على عودة جرينوود للفريق سكاي: بوجبا يستهدف الظهور في مواجهة نانت بالدوري الأوروبي تشكيل نابولي - لا تغير فريقا في طريقه نحو اللقب! سباليتي يدفع بالقوة الضاربة أمام سبيزيا مدرب سان جيرمان: طلبت من الفريق اللعب لـ ميسي.. وحررته من الواجبات بحثا عن فوز غائب منذ 3 مباريات.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور ضد إسطنبول