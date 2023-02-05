مباشر الدوري الفرنسي - أجاكسيو (0)-(0) نانت.. العارضة تنقذ زملاء مصطفى

الخامس على التوالي.. نابولي يفوز على سبيزيا ويبتعد بالصدارة

تقرير: متصدر الدوري المجري يفاوض فيوتشر للتعاقد مع مهند لاشين

حميديتش: نوير وضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة بايرن

صن: تحفظ من لاعبي مانشستر يونايتد على عودة جرينوود للفريق

سكاي: بوجبا يستهدف الظهور في مواجهة نانت بالدوري الأوروبي

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بحثا عن فوز غائب منذ 3 مباريات.. كوكا أساسي مع ألانيا سبور ضد إسطنبول