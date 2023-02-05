مباشر الدوري الفرنسي - أجاكسيو (0)-(0) نانت.. العارضة تنقذ زملاء مصطفى

الأحد، 05 فبراير 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أجاكسيو ونانت في الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت.

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ق43. سقوط مصطفى محمد على الأرض بعد تدخل عنيف، لكنه ينهض سريعا

ق17. عارضة نانت ترد تصويبة صاروخية من سيريل بايالا لاعب أجاكسيو.

ق15. ربع ساعة تمر بلا أهداف

بداية المباراة

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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