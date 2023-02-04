نهائي أمم إفريقيا للمحلين - مدرب الجزائر: نعلم كيف نواجه السنغال جيدا

السبت، 04 فبراير 2023 - 13:16

كتب : FilGoal

أيمن محيوص مهاجم الجزائر

أيمن محيوص مهاجم الجزائر

شدد مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد السنغال.

ويلعب منتخب الجزائر ضد السنغال اليوم السبت ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وتستضيف الجزائر منافسات النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

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وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "نعلم كيف نواجه منتخب السنغال جيدا، وندرك ما علينا القيام به في هذه المباراة التي ستكون مختلفة".

وأضاف "عملنا لسنة ونصف، وسيتلخص ذلك في النهائي، تحدثت مع اللاعبين في هذا الأمر لتقديم أفضل ما لديهم".

وتابع "اللاعبون جاهزون ومتحمسون لخوض هذا النهائي، الذي سيلعب على تفاصيل صغيرة، ومن حسن حضنا نحظى بدعم جماهيرنا".

وواصل " في كل مباراة أريد تحضير تشكيلتي الأساسية التي سأعتمد عليها في النهائي، الفرصة مواتية للجميع".

وشدد مدرب المنتخب الجزائري للمحليين مجيد بوقرة: أتمنى الفوز بهذا النهائي وإهداء اللقب لروح بلال بن حمودة".

وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا للمحليين للمرة السابعة تاريخيا ويصل منتخب الجزائر إلى النهائي للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الحالية بطلا للمرة الأولى إذ لم يسبق لفريقي السنغال والجزائر التأهل لنهائي البطولة.

وشارك أحمد قندوسي الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي في فوز الجزائر على النيجر بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

في المقابل تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على مدغشقر بهدف دون رد.

وحقق منتخب المغرب لقب آخر نسختين من البطولة ليتساوى مع منتخب الكونغو الديمقراطية بلقبين لكل منهما.

منتخب الجزائر للمحليين
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