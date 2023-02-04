كأس العالم للأندية – الوداد يستعيد ورقته الرابحة قبل مواجهة الهلال

استعاد الوداد المغربي ورقته الرابحة قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي.

ويلعب الوداد ضد الهلال على استاد مولاي عبد الله اليوم السبت ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية بات أيمن الحسوني صانع ألعاب الوداد جاهزا لخوض مباريات الهلال.

وأوضحت التقارير أن الحسوني تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لتعزيز صفوف فريقه خلال مواجهة بطل آسيا.

صاحب الـ 27 عاما لعب مع الوداد خلال الموسم الحالي في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

كما استعاد الجهاز الفني لنادي الوداد بقيادة التونسي مهدي النفطي خدمات المدافع الجزائري حسين بن عيادة.

وتعافى بن عيادة من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الوداد خلال آخر 6 مباريات للفريق.

ومن المرجح أن يتواجد بن عيادة على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الوداد والهلال.

ويشارك الهلال بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

فيما حجز نادي الوداد مقعده بصفته ممثل البلد المستضيف للبطولة.

وينتظر فلامنجو البرازيلي الفائز من مباراة الوداد ضد الهلال لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.