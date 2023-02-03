دربي إيطاليا في المربع الذهبي للـ كأس.. يوفنتوس ينتصر على لاتسيو

ضرب يوفنتوس موعدا ناريا في نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على لاتسيو بهدف دون رد في ربع النهائي على استاد أليانز ستيديوم.

سجل هدف اللقاء الوحيد: بريمير.

وسيلتقي يوفنتوس مع إنتر في دربي إيطاليا وتكرارا لنهائي النسخة الماضية في نصف النهائي والذي سيقام بنظام الذهاب والإياب.

وأتم يوفنتوس أضلاع المربع الذهبي بعد تأهل فيورنتينا وكريمونيسي وإنتر من قبل.

وتأهل يوفنتوس لنصف نهائي كأس إيطاليا للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه.

وستقام مباريات المربع الذهبي في أبريل المقبل، فيما يستضيف ملعب الأولمبيكو النهائي يوم 24 مايو 2023.

التشكيل

قاد الثنائي الصربي فيليب كوستيتش ودوشان فلاهوفيتش هجوم يوفنتوس.

فيما بدأ تشيرو إيموبيلي في هجوم لاتسيو، وجلس الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على دكة البدلاء.

وصف المباراة

هدد يوفنتوس مرمى الضيوف في الدقيقة 16 لأول مرة بتسديدة قوية من فيليب كوستيتش من الجهة اليسرى من منطقة الجزاء أبعدها الحارس لركنية.

وظل الصربي مصدر الخطورة للسيدة العجوز، في الدقيقة 28 أرسل عرضية من الجهة اليسرى لكن رأسية أدريان رابيو جاءت سهلة في يد الحارس.

ورد لاتسيو بتسديدة قوية من البرازيلي فيليبي أندرسون لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 33.

واستطاع كوستيتش من المحاولة الثالثة أن يصنع الفارق أرسل عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها بريمير قبل الحارس وأودعها برأسية في الشباك في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على لاتسيو 1-0 وتأهله إلى نصف نهائي كأس إيطاليا اليوفي يلتقي إنتر في نصف النهائي#يوفنتوس_لاتسيو #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/J2SCnqXVZ3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 2, 2023

في الشوط الثاني حاول ماوريتسيو ساري أن يعدل الكفة لصالح النسور بعدة تغييرات بمشاركة بيدرو وميلينكوفيتش سافيتش.

وكاد البديل مويس كين أن يسجل هدف البيانكونيري الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 لكن الحارس تصدى لها على مرتين.

وفي الدقيقة 77 فشل آدم ماروسيتش أن يسجل هدف التعادل للنسور بعد تسلم كرة عرضية لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن.

حاول كين أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة من كوستيتش لكن الأول لم يلحق بالكرة، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بهدف دون رد.