كأس الرابطة الإنجليزية - نهائي يحدث لأول مرة.. مانشستر يونايتد يكرر تفوقه على نوتنجهام

الخميس، 02 فبراير 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

حجز مانشستر يونايتد بطاقة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بتكرار الفوز على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد.

وتأهل الشياطين الحمر لمواجهة نيوكاسل في النهائي الذي سيقام على استاد ويمبلي يوم 26 فبراير المقبل، وهو النهائي الأول بين الفريقين في تاريخ المسابقة.

وكرر يونايتد فوزه على نوتنجهام بعدما انتصر ذهابا بنتيجة 3-0.

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وأصبح يونايتد أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه بين فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 مباراة بالتساوي مع نيوكاسل الذي سيلاقيه في النهائي.

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وبدأ يونايتد اللقاء بالحارس توم هيتون في حراسة المرمى، والهولندي فوت فيجورست في الهجوم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأجرى إريك تين هاج 3 تغييرات بمشاركة ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وجادون سانشو في الدقيقة 63.

وعاد سانشو للمشاركة لأول مرة منذ أكتوبر 2022.

وسجل مارسيال من صناعة راشفورد في الدقيقة 73.

وبعد دقيقتين صنع راشفورد هدفا جديدا لـ البرازيلي فريد الذي سجل الثاني الذي أعلن به تفوق فريقه.

وسيكون النهائي العاشر للشياطين الحمر، إذ حصدوا 5 ألقاب وخسروا 4.

ويأمل يونايتد في تحقيق اللقب السادس في تاريخه والأول منذ موسم 2016-17.

فيما يسعى نيوكاسل لتحقيق اللقب الأول في تاريخه بعدما خسر المرة الوحيدة التي تأهل بها بموسم 1975-76 أمام مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية نوتنجهام فورست
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