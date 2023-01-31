مدرب يونيون برلين: رغبنا في ضم إيسكو لكن لدينا حدود

شدد أوليفر رونيرت مدرب نادي يونيون برلين الألماني على أن إمكانيات ناديه تقف أمام رغبته في التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو.

وكان إيسكو قريبا من الانضمام لصفوف يونيون برلين لكن الصفقة توقفت خلال الساعات الأخيرة.

وقال رونيرت: "كنا نود رؤيته معنا، لكن لدينا حدودنا".

وأضاف "على عكس الاتفاق السابق، تم الحديث عن اتفاق جديد اليوم ولهذا السبب لم تتم صفقة الانتقال".

صاحب الـ 30 عاما ، كان بدون ناد منذ ديسمبر بعد إنهاء عقده مع إشبيلية بالتراضي بين الفريقين.

وانضم إيسكو إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال مدريد.

وجاء إيسكو بطلب من لوبيتيجي الذي أشرف سابقًا على تدريبه في الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إسبانيا وصولًا إلى المنتخب الأول، ثم في ريال مدريد لفترة قصيرة.

واضطر إشبيلية إلى إقالة مديره الفني لوبيتيجي وتعويضه بالأرجنتيني خورخي سامباولي الذي حاول الاستفادة من إيسكو في مركز المهاجم الوهمي قبل رحيله عن الفريق.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.