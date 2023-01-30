سكاي: ليس ميسي فقط.. الدوري السعودي قد يستهدف محمد صلاح مستقبلا

الإثنين، 30 يناير 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليونيل ميسي

لن يتوقف طموح المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستقدام أبرز النجوم العالميين في كرة القدم.

بحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن السعودية لم تستلم فيما يخص إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى كريستيانو رونالدو في رفع مستوى الدوري ، على الرغم من مناقشات الفائز بكأس العالم مع باريس سان جيرمان بشأن عقد جديد.

إمكانية التوقيع مع قائد المنتخب الأرجنتيني هذا الصيف أو في المستقبل القريب لا تزال مفتوحة ، فقد تم تمكين مسؤولي كرة القدم في البلاد من "إثبات طموح المملكة مرة أخرى" بمساعدة مالية وتجارية بسهولة.

أخبار متعلقة:
عبد الحفيظ يكشف عن العروض المقدمة لـ الشناوي.. وموقف اللاعب استبعاد ثنائي السعودية في كأس العالم من قائمة الهلال لمونديال الأندية في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الزمالك المكثفة لضم أحمد بلحاج من أسوان بعد التتويج بالسوبر السعودي.. حمد الله: علينا القتال من أجل الفوز بالثلاثية

وتسوق الرابطة السعودية للمحترفين نفسها على أنها جزء من "الأحلام الجديدة" كجزء من رؤية رؤية المملكة 2030، حيث أن الهدف الأساسي هو أن تكون دولة رائدة في جميع الجوانب.

Image

الهلال السعودي مستعد لجعل ميسي، الذي هو بالفعل سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية، اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وسيحصل ليونيل ميسي على ما يتخطى 200 مليون جنيه إسترليني إذا قرر الانتقال للهلال الصيف المقبل، وإذا استمر في أوروبا فإن المحاولة ستتأجل لوقت لاحق.

ويتواصل الحوار بين معسكر ليونيل ميسي ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس بشان تجديد تعاقد اللاعب مع هدوء النادي بشأن الموقف.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لعام آخر.

يتزايد الشعور بأن تواجد ميسي أو أي لاعب من الطراز الأول ليس بعيد المنال. تم طرح اسم محمد صلاح وكيفين دي بروين إلى الشبكة كمثالين للاعبين الذين سيتم استهدافهم في المواسم المقبلة.

Image

وسيكون تعيين جاري كوك، الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي كرئيس تنفيذي جديد لدوري المحترفين السعودي، شيء مفيد للغاية للمملكة في هذا الصدد.

ويُنظر إلى كوك على أنه رجل يمكنه تحقيق هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في الحصول على دوري ينافس الدوريات الكبرى في أوروبا.

وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال قياسية بعد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي الدوري السعودي سوق الانتقالات
نرشح لكم
ليفربول ينتظر أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد جوارديولا: هالاند سيتدرب الخميس.. وموعد عودته غير معروف صلاح يفوز بلاعب شهر نوفمبر في ليفربول.. ويكشف عن لحظتيه المفضلتين خلاله فيرديناند محذرا أراوخو: لا تغامر بمسيرتك وتذهب إلى مانشستر يونايتد لمدة طويلة.. توتنام يمدد تعاقده مع أودوجي تشيلسي يعلن إصابة جيمس في أوتار الركبة.. وهذا هو الحل لعدم تكرارها جيمس يخضع لفحوصات طبية بسبب الإصابة مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل ما وصل إليه
أخر الأخبار
كهربا: تخيلت هدفي في الهلال قبل تسجيله.. وسعيد بمواجهة اتحاد جدة 29 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
ليفربول ينتظر أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وقت إضافي أم ركلات ترجيح؟ فيفا يخطر الأهلي بمصير مواجهة اتحاد جدة حال التعادل ساعة | كأس العالم للأندية
قبل شهر من أمم إفريقيا - أرتيتا يؤكد إصابة النني ساعة | المحترفون
أنشيلوتي: مواجهة برلين كانت غريبة.. ويجب أن نتعلم من المباراتين الأخيرتين ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي المحتمل - جماهير فلومينينسي تودع فريقها في أجواء خيالية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - جلسة تصوير للاعبي الأهلي.. واجتماع تنسيقي مع مسؤولي فيفا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم 4 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر