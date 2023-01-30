سكاي: ليس ميسي فقط.. الدوري السعودي قد يستهدف محمد صلاح مستقبلا

لن يتوقف طموح المملكة العربية السعودية فيما يتعلق باستقدام أبرز النجوم العالميين في كرة القدم.

بحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن السعودية لم تستلم فيما يخص إقناع ليونيل ميسي بالانضمام إلى كريستيانو رونالدو في رفع مستوى الدوري ، على الرغم من مناقشات الفائز بكأس العالم مع باريس سان جيرمان بشأن عقد جديد.

إمكانية التوقيع مع قائد المنتخب الأرجنتيني هذا الصيف أو في المستقبل القريب لا تزال مفتوحة ، فقد تم تمكين مسؤولي كرة القدم في البلاد من "إثبات طموح المملكة مرة أخرى" بمساعدة مالية وتجارية بسهولة.

وتسوق الرابطة السعودية للمحترفين نفسها على أنها جزء من "الأحلام الجديدة" كجزء من رؤية رؤية المملكة 2030، حيث أن الهدف الأساسي هو أن تكون دولة رائدة في جميع الجوانب.

الهلال السعودي مستعد لجعل ميسي، الذي هو بالفعل سفيرا للسياحة في المملكة العربية السعودية، اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وسيحصل ليونيل ميسي على ما يتخطى 200 مليون جنيه إسترليني إذا قرر الانتقال للهلال الصيف المقبل، وإذا استمر في أوروبا فإن المحاولة ستتأجل لوقت لاحق.

ويتواصل الحوار بين معسكر ليونيل ميسي ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والمدير الرياضي لويس كامبوس بشان تجديد تعاقد اللاعب مع هدوء النادي بشأن الموقف.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لعام آخر.

يتزايد الشعور بأن تواجد ميسي أو أي لاعب من الطراز الأول ليس بعيد المنال. تم طرح اسم محمد صلاح وكيفين دي بروين إلى الشبكة كمثالين للاعبين الذين سيتم استهدافهم في المواسم المقبلة.

وسيكون تعيين جاري كوك، الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي كرئيس تنفيذي جديد لدوري المحترفين السعودي، شيء مفيد للغاية للمملكة في هذا الصدد.

ويُنظر إلى كوك على أنه رجل يمكنه تحقيق هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في الحصول على دوري ينافس الدوريات الكبرى في أوروبا.

وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال قياسية بعد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو.