حجازي: السوبر السعودي بداية عودتنا لمنصات التتويج

الإثنين، 30 يناير 2023 - 12:38

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يرفع كأس السوبر

شدد أحمد حجازي قائد اتحاد جدة على أن فريقه يتطلع للتتويج ببطولات أخرى هذه الموسم بعدما حصد لقب السوبر السعودي.

ورفع حجازي كأس أول بطولة له مع النمور بعدما هزم الفيحاء 2-0 في نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال حجازي في تصريحات لقناة SSC: "نعتبر هذه البطولة بداية عودة اتحاد جدة لمنصات التتويج وهي بداية خير لنا، لأننا نسير بشكل جيد، هذه البطولة ستعطينا الحافز للبطولات المقبلة".

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وأضاف "الموسمان الماضيان نافسنا على لقب الدوري حتى الرمق الأخير ولكن التوفيق لم يكن معنا، تعاهدنا منذ بداية هذا الموسم أن نبني على ما وصلنا له ووضعنا هدفًا أمامنا وهو العودة لمنصات التتويج".

وتابع "كلاعبين كنا في حاجة للتتويج ببطولة، فنحن نستهدف إسعاد جماهيرنا وتعاهدنا على تحقيق الأفضل لإرضائهم دائما، ولكي نعوضهم عن السنوات العجاف".

وواصل الدولي المصري "لاعبو الاتحاد يستطيعون اللعب تحت ضغوطات ويلعبون بروح وشخصية البطل ونسير بخطى جيدة وثابتة".

وأتم "ننافس على لقب الدوري ونركز في عملنا وكذلك المدرب نونو سانتو الذي يعمل بشكل جيد ويركز في عمله فقط".

وحقق حجازي بطولته الأولى بقميص اتحاد جدة.

سجل هدفي الفريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 3 و49.

ومر العميد إلى النهائي بالفوز على النصر 3-1، فيما عبر الفيحاء على حساب الهلال بنتيجة 1-0.

وأصبح حجازي "القائد الذهبي رقم 22" في تاريخ الاتحاد، حيث رفع كأس السوبر في نهاية البطولة.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

ونجح الاتحاد في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

ماذا قدم حجازي أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

التشتيت: 5

التدخلات: 1

التعرض للمراوغة: 0

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

لمسات الكرة: 99

التمريرات الصحيحة: 86 من 90

دقة التمرير: 96%

الكرات الطويلة الصحيحة: 9 من 10

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