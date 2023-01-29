اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى

كشف اتحاد الكرة عن معنى إيقاف التعامل مع رئيس الزمالك مرتضى منصور وعما يحتاجه أي ناد لتسجيل لاعبيه الجدد واقتراب حسم بديل كلاتنبرج.

وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق اليوم الأحد عن عدم قبول استقالة لجنة الانضباط، وإعطائها كافة الصلاحيات في اتخاذ القرار ودعمه الكامل لقراراته وإيقاف التعامل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بجانب عدة قرارات أخرى. (طالع القرارات بالكامل)

وقال محمد أبو الوفا في تصريحات لقناة صدى البلد: "إيقاف التعامل مع رئيس الزمالك يعني عدم استلامه للجوائز إذا وجدت ولا يظهر في المحافل التي ينظمها اتحاد الكرة أو حضور الجمعيات العمومية. كل ما نهدف له هو عودة الانضباط للأجواء الكروية في مصر".

وأضاف "لن يتم قيد أي لاعب لأي ناد قبل أن يدفع 25% على الأقل من الأموال المتأخرة مع جدولة باقي الديون، الأهلي دفع القيمة المطلوبة ووفق أوضاعه بينما لم يقم الزمالك بدفع المديونية المستحقة حتى الآن".

وواصل "أنهينا الاتفاق بنسبة 90% مع رئيس لجنة حكام أجنبي على مستوى عال وبمجرد الانتهاء من الاتفاق معه سيتم الإعلان عنه خلال يومين أو ثلاثة".

وأعلن اتحاد الكرة المصري في وقت سابق قبول استقالة مارك كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم.

وأتم "لم نتدخل في قرارات مارك كلاتنبرج فيما يخص اختيارات الحكام أو المعاونين له في لجنة الحكام، ورحل بسببب كثرة غيابه وهو ما لم نتحمله وضغطنا عليه للتواجد فقرر الرحيل".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدمت باستقالتها قبل عدة أيام.

وقالت اللجنة في بيان لها الخميس الماضي:

"بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم".

"وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيق للوائح الاتحادين المصري والدولي".

"لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي -دون مقابل مادي- بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها".

ليرد اتحاد الكرة على الفور ببيان مطول جاء كالآتي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية.

ويُشدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد على ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص

كذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق.

دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.

ويأتي ذلك على خلفية القضايا المنظورة أمام اللجنة في الفترة الحالية على خلفية مواجهة الزمالك ضد الأهلي في مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الانضباط قد استدعت كل من محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك للتحقيق بشأن شكاوى مقدمة ضد الثنائي.

وخضع كهربا للتحقيق أمس الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

بينما انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر قناة ناديه قرار استدعائه للتحقيق.

وشدد رئيس الزمالك أن لجنة الانضباط لا يحق لها استدعاء رئيس ناد وأن الأمر يتعلق فقط باللاعبين والمدربين.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جماهير ناديه بعبارات وصفها بيان الزمالك بالمسيئة.

أما الأهلي فتقدم بثلاث شكاوى ضد رئيس الزمالك بسبب ما وصفه بيان النادي بتنمر وعبارات مسيئة ضد كهربا ومجلس إدارة الأهلي.

وحولت رابطة الأندية شكاوى الأهلي والزمالك إلى لجنة الانضباط لعدم اختصاصها بما يحدث خارج ملعب المباراة.

والأمر نفسه حدث مع شكوى عماد متعب نائب رابطة الأندية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.