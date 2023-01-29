تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء

الأحد، 29 يناير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

طارق حامد - اتحاد جدة

شارك طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة في فوز فريقه على الفيحاء بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر السعودي.

وحقق حامد بطولته الأولى بقميص اتحاد جدة.

سجل هدفي الفريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 3 و49.

أخبار متعلقة:
القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء اللقب الأول.. حجازي وحامد يتوجان بكأس السوبر السعودي مع اتحاد جدة وفاق سطيف يكشف كواليس تحول وجهة قندوسي إلى الأهلي.. وأسباب عدم التفاوض مع الزمالك لأول مرة بعد أكثر من 6 سنوات.. إينياكي ويليامز يغيب عن أتلتيك بلباو بسبب الإصابة

ومر العميد إلى النهائي بالفوز على النصر 3-1، فيما عبر الفيحاء على حساب الهلال بنتيجة 1-0.

وتسبب طارق حامد في طرد عبد الرحمن السفري لاعب الفيحاء في الدقيقة 20، حيث تحول القرار بتقنية الفيديو من إنذار إلى طرد كعقوبة لتدخل السفري القوي على حامد.

وهذه هي المرة الثانية التي يتسبب فيها طارق حامد بطرد لاعب من المنافس إثر تعرضه لتدخل، حيث طرد خوان سيباستيان لاعب الباطن لنفس السبب في الدوري السعودي في 14 يناير.

بذلك يتوج الاتحاد بكأس السوبر السعودي للمرة الأولى، حيث بدأت البطولة عام 2013، وتحولت في الموسم الحالي إلى نظامها الجديد كدورة رباعية إقصائية.

الهلال لا يزال الأكثر تتويجا بـ 3 ألقاب.

ونجح الاتحاد في التتويج بكأس السوبر من المحاولة الثالثة، بعد خسارة نسخة 2013 الأولى أمام الفتح، ونسخة 2018 أمام الهلال.

ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء؟

دقائق اللعب: 90

لمسات الكرة: 128

التمريرات الصحيحة: 114 من 116

دقة التمرير: 98%

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 5

التشتيت: 1

التدخلات: 3

الاعتراضات: 2

التعرض للمراوغة: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 9

طارق حامد اتحاد جدة الاتحاد السعودي الفيحاء كأس السوبر السعودي
نرشح لكم
كلوب مجددا: محمد صلاح ليس للبيع بمشاركة مرموش.. فرانكفورت إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي مدرب طرابزون يكشف موعد عودة تريزيجيه حوار في الجول - تودوروف: هكذا اكتشفت صلاح وأشركته أمام الأهلي.. ولذلك بكى بين ذراعي رئيس المقاولون الأسبق: صلاح رفض الأهلي وعرضا عربيا.. وهذا ما دار بيننا بعد إصابة راموس له الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي مصطفى محمد "كناري" الشهر في نانت مصطفى محمد ينافس على جائزة أفضل لاعبي نانت في أغسطس
أخر الأخبار
أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إسبانيا تقضي على أحلام المغرب بشأن لامين جمال 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرعة الدوري الأوروبي - مجموعة في متناول ليفربول.. ومواجهات قوية أمام كوكا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر ساعة | الكرة الأوروبية
شلبي وعلاء وأوباما يتعافون من الإصابة.. وموعد وصول الجزيري 2 ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام الثلاثي الأجنبي.. وفتوح وزيزو يكتفيان بالتأهيل 2 ساعة | الكرة المصرية
رئيس يويفا يحسم الجدل حول مشاركة الأندية السعودية في البطولات الأوروبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول