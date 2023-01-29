هدف مبكر أمام فيوتشر.. الجزيري يسجل للمرة الأولى منذ 3 أشهر

الأحد، 29 يناير 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

سجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك فيوتشر خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وعادت الكرة من الحارس محمود حمدي الذي تصدى لها في البداية، ليتابعها المهاجم الدولي التونسي في الشباك.

وجاء ذلك في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

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هذا الهدف هو الثاني لسيف الدين الجزيري في الدوري المصري هذا الموسم.

وهو أول هدف يسجله التونسي منذ 23 أكتوبر 2022.

ذلك الهدف أتى أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الموسم الحالي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر.

الزمالك هو حامل لقب الدوري المصري لآخر موسمين على التوالي.

ومر الأبيض بمرحلة نتائج سلبية، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات.

وشهدت تلك المباريات الخسارة أمام أسوان 2-1، ثم التعادل مع الداخلية 1-1 والاتحاد السكندري 0-0، ثم الخسارة أمام الأهلي 3-0 وغزل المحلة 2-1.

وانتهت هذه المرحلة برحيل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وتولي أسامة نبيه القيادة بدلا منه.

وهذه المباراة هي الأولى تحت قيادة أسامة نبيه.

الزمالك فيوتشر سيف الدين الجزيري الدوري المصري
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