انتهت في السوبر السعودي - الاتحاد (2) - (0) الفيحاء.. تتويج حجازي وحامد
الأحد، 29 يناير 2023 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي
خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو
أمامهما: برونو هنريكي - عبد الرحمن العبود - رومارينيو
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
البدلاء: عبد الله الجدعاني - أحمد بامسعود - عبد العزيز البيشي - هارون كامارا - حمدان الشمراني - عمر هوساوي - مد الله العليان - عوض الناشري - محمد الصيعري
فيما جاء تشكيل الفيحاء كالتالي:
حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش
خط الدفاع: محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر
خط الوسط: عبد الرحمن السفري - باولينيو - ريكاردو ريلر - علي الزقعان
خط الهجوم: سلطان مندش - ميلان بافكوف - فيكتور رويز
البدلاء: مسلم آل فريج - مهند القيضي - مخير الرشيدي - عبد الله الشامخ - علي النمر - أسامة الخلف - سعود زيدان - ترايكوفسكي - محمد مجرشي
وتغلب الاتحاد على النصر في نصف النهائي بمشاركة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وصفقة العالمي الأخيرة.
فيما فجر الفيحاء مفاجأة كبرى بإقصاء الهلال.
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ق 93 عوض الناشري ومد الله العليان وحمدان الشمراني بدلا من إيجور كورونادو ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي
ق83 عبد الله الشامخ بدلا من بندر المطيري
ق 77 عبد العزيز البيشي بدلا من رومارينيو
ق 62 مهند القيضي بدلا من سلطان مندش
ق 61 هارون كامارا بدلا من عبد الرحمن العبود
ق 55 محمد مجرشي وعلي النمر بدلا من ميلان بافكوف وفيكتور رويز
ق 48 جووووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني بعد تمريرة من إيجور كورونادو.. 2-0
ق 46 أسامة الخلف بدلا من علي الزقان
استراحة
ق 45+3 عبد الرحمن العبود يهدر ركلة الجزاء
ق 45 ركلة جزاء لصالح الاتحاد
ق 40 رومارينيو يسجل هدفا ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل
ق 25 الحكم يغير قراره.. بطاقة حمراء في وجه عبد الرحمن السفري بعد تدخله العنيف ضد طارق حامد
ق 22 تقنية الفيديو تراجع اللقطة.. طرد محتمل
ق 20 إنذار لعبد الرحمن السفري بعد تدخل عنيف على طارق حامد
ق 3 جووووول الهدف الأول سريعا للاتحاد من المغربي عبد الرزاق حمد الله
بداية المباراة