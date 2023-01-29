انتهت في السوبر السعودي - الاتحاد (2) - (0) الفيحاء.. تتويج حجازي وحامد

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو

أمامهما: برونو هنريكي - عبد الرحمن العبود - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

البدلاء: عبد الله الجدعاني - أحمد بامسعود - عبد العزيز البيشي - هارون كامارا - حمدان الشمراني - عمر هوساوي - مد الله العليان - عوض الناشري - محمد الصيعري

فيما جاء تشكيل الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

خط الدفاع: محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر

خط الوسط: عبد الرحمن السفري - باولينيو - ريكاردو ريلر - علي الزقعان

خط الهجوم: سلطان مندش - ميلان بافكوف - فيكتور رويز

البدلاء: مسلم آل فريج - مهند القيضي - مخير الرشيدي - عبد الله الشامخ - علي النمر - أسامة الخلف - سعود زيدان - ترايكوفسكي - محمد مجرشي

وتغلب الاتحاد على النصر في نصف النهائي بمشاركة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وصفقة العالمي الأخيرة.

فيما فجر الفيحاء مفاجأة كبرى بإقصاء الهلال.

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ق 93 عوض الناشري ومد الله العليان وحمدان الشمراني بدلا من إيجور كورونادو ومهند الشنقيطي وزكريا هوساوي

ق83 عبد الله الشامخ بدلا من بندر المطيري

ق 77 عبد العزيز البيشي بدلا من رومارينيو

ق 62 مهند القيضي بدلا من سلطان مندش

ق 61 هارون كامارا بدلا من عبد الرحمن العبود

ق 55 محمد مجرشي وعلي النمر بدلا من ميلان بافكوف وفيكتور رويز

ق 48 جووووول عبد الرزاق حمد الله يسجل الثاني بعد تمريرة من إيجور كورونادو.. 2-0

ق 46 أسامة الخلف بدلا من علي الزقان

استراحة

ق 45+3 عبد الرحمن العبود يهدر ركلة الجزاء

ق 45 ركلة جزاء لصالح الاتحاد

ق 40 رومارينيو يسجل هدفا ولكن يتم إلغاؤه بداعي التسلل

ق 25 الحكم يغير قراره.. بطاقة حمراء في وجه عبد الرحمن السفري بعد تدخله العنيف ضد طارق حامد

ق 22 تقنية الفيديو تراجع اللقطة.. طرد محتمل

ق 20 إنذار لعبد الرحمن السفري بعد تدخل عنيف على طارق حامد

ق 3 جووووول الهدف الأول سريعا للاتحاد من المغربي عبد الرزاق حمد الله

بداية المباراة

اتحاد جدة حجازي طارق حامد
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