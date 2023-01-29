استراحة الدوري المصري - بيراميدز (1)-(1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق37. محمد عنتر يهدر أمام المرمى الخال ويسدد الكرة في القائم.

ق34. جوووول التعادل لسيراميكا كليوباترا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء.

ق32. ركلة جزااء جديدة في المباراة وتلك المرة لسيراميكا كليوباترا بعد لمسة يد على أحمد سامي الذي حصل على بطاقة حمراء.

ق18. جووووول أول لبيراميدز عن طريق رمضان صبحي من ركلة جزاء.

ق16. ركلة جزااء لبيراميدز.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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