استراحة الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) فيوتشر.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك ضد فيوتشر

يستضيف الزمالك فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة بينما الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق41 العارضة تنقذ الزمالك من تسديدة كريم وليد

ق34 جوووووول رائع من سيف الجزيري

ق24 جووووول من خطأ قاتل لمروان محسن

ق17 محمود حمدي ينقذ رأسية زيزو ومحمود رزق يمنع من على خط المرمى

ق14 جووووووووول سيف الدين الجزيري

ق10 تسديدة من مروان محسن ولكن سهلة في يد محمد عواد

ق2 توقف اللعب بسبب اصطدام محمود رزق ومحمد عبد الغني وإسالة دماء من الأخير

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك فيوتشر
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