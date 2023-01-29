انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) فيوتشر.. نهاية المباراة
الأحد، 29 يناير 2023 - 18:42
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة بينما الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق90 خمس دقائق وقت بدل من الضائع
ق80 تسديدة ضعيفة من ناصر ماهر في يد محمد عواد
ق69 عواد يتألق أمام تسديدة قوية من غنام محمد
ق63 خروج مصطفى شلبي ونزول يوسف نبيه
ق62 مشاركة عمر السعيد وعلي زعزع بدلا من مروان محسن وعبد الكبير الوادي
ق59 عواد يتصدى لتسديدة مهند لاشين
ق57 سيطرة من فيوتشر لإدارك التعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41 العارضة تنقذ الزمالك من تسديدة كريم وليد
ق34 جوووووول رائع من سيف الجزيري
ق24 جووووول من خطأ قاتل لمروان محسن
ق17 محمود حمدي ينقذ رأسية زيزو ومحمود رزق يمنع من على خط المرمى
ق14 جووووووووول سيف الدين الجزيري
ق10 تسديدة من مروان محسن ولكن سهلة في يد محمد عواد
ق2 توقف اللعب بسبب اصطدام محمود رزق ومحمد عبد الغني وإسالة دماء من الأخير
انطلاق المباراة