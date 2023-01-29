انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) فيوتشر.. نهاية المباراة

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اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى

بعد تسجيل ثنائية.. الجزيري رجل مباراة الزمالك ضد فيوتشر

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