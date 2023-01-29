انتهت الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) فيوتشر.. نهاية المباراة

الأحد، 29 يناير 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

محمد عواد - الزمالك ضد فيوتشر

يستضيف الزمالك فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة بينما الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------

نهاية المباراة

ق90 خمس دقائق وقت بدل من الضائع

ق80 تسديدة ضعيفة من ناصر ماهر في يد محمد عواد

ق69 عواد يتألق أمام تسديدة قوية من غنام محمد

ق63 خروج مصطفى شلبي ونزول يوسف نبيه

ق62 مشاركة عمر السعيد وعلي زعزع بدلا من مروان محسن وعبد الكبير الوادي

ق59 عواد يتصدى لتسديدة مهند لاشين

ق57 سيطرة من فيوتشر لإدارك التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 العارضة تنقذ الزمالك من تسديدة كريم وليد

ق34 جوووووول رائع من سيف الجزيري

ق24 جووووول من خطأ قاتل لمروان محسن

ق17 محمود حمدي ينقذ رأسية زيزو ومحمود رزق يمنع من على خط المرمى

ق14 جووووووووول سيف الدين الجزيري

ق10 تسديدة من مروان محسن ولكن سهلة في يد محمد عواد

ق2 توقف اللعب بسبب اصطدام محمود رزق ومحمد عبد الغني وإسالة دماء من الأخير

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك فيوتشر
نرشح لكم
فتح الله: التعادل لا يعبر عن سير اللقاء أمام سيراميكا.. ونتعرض لحالات طرد غريبة مؤتمر نبيه: التراجع في الشوط الثاني طبيعي.. وإمام عاشور تلقى عرضا خياليا وزارة الشباب تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى بعد تسجيل ثنائية.. الجزيري رجل مباراة الزمالك ضد فيوتشر سجل هدفا وصنع أكثر من فرصة.. رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفاق سطيف يكشف كواليس تحول وجهة قندوسي إلى الأهلي.. وأسباب عدم التفاوض مع الزمالك انتصار أول في 2023.. الزمالك يلحق بـ فيوتشر الهزيمة الأولى في الدوري
أخر الأخبار
فتح الله: التعادل لا يعبر عن سير اللقاء أمام سيراميكا.. ونتعرض لحالات طرد غريبة 3 دقيقة | الكرة المصرية
السابع والثامن.. حجازي وحامد ينضمان لقائمة المصريين الأبطال في السعودية 9 دقيقة | المحترفون
مؤتمر نبيه: التراجع في الشوط الثاني طبيعي.. وإمام عاشور تلقى عرضا خياليا 38 دقيقة | الكرة المصرية
وزارة الشباب تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي 46 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإسباني - ريال مدريد (0) - (0) ريال سوسيداد.. نهاية الشوط الأول 50 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: اتفقنا بنسبة 90% مع بديل كلاتنبرج.. وهذا ما يعنيه إيقاف التعامل مع مرتضى 56 دقيقة | الكرة المصرية
تسبب في طرد مجددا.. ماذا قدم طارق حامد بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء 57 دقيقة | المحترفون
القائد رقم 22.. ماذا قدم حجازي بطل السوبر السعودي أمام الفيحاء ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك