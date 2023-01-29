التشكيل - حجازي وحامد أساسيان مع اتحاد جدة في نهائي السوبر

الأحد، 29 يناير 2023 - 17:48

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

أعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.

وشهد تشكيل العميد مشاركة الثنائي المصري، المدافع أحمد حجازي ولاعب الوسط طارق حامد.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو

أمامهما: برونو هنريكي - عبد الرحمن العبود - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

البدلاء: عبد الله الجدعاني - أحمد بامسعود - عبد العزيز البيشي - هارون كامارا - حمدان الشمراني - عمر هوساوي - مد الله العليان - عوض الناشري - محمد الصيعري

فيما جاء تشكيل الفيحاء كالتالي:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

خط الدفاع: محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر

خط الوسط: عبد الرحمن السفري - باولينيو - ريكاردو ريلر - علي الزقعان

خط الهجوم: سلطان مندش - ميلان بافكوف - فيكتور رويز

البدلاء: مسلم آل فريج - مهند القيضي - مخير الرشيدي - عبد الله الشامخ - علي النمر - أسامة الخلف - سعود زيدان - ترايكوفسكي - محمد مجرشي

وتغلب الاتحاد على النصر في نصف النهائي بمشاركة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وصفقة العالمي الأخيرة.

فيما فجر الفيحاء مفاجأة كبرى بإقصاء الهلال.

الاتحاد طارق حامد أحمد حجازي اتحاد جدة الفيحاء كأس السوبر السعودي
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