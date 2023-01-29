استراحة مونديال اليد - مصر (17) (11) المجر.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 29 يناير 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

حسن قداح - منتخب مصر - كرة يد

تلعب مصر أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــــا

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نهاية الشوط الأول

ق29 تقدم مصر مستمر 17-11

ق19 علي زين يوسع الفارق لمصر والنتيجة 14-8

ق17:37 المجر تقلص الفارق والنتيجة 12-8 لمصر

3. مصر 1:0 المجر والهنداوي يتصدى

بداية المباراة

مصر المجر كأس العالم لكرة اليد
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