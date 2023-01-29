استراحة مونديال اليد - مصر (17) (11) المجر.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 29 يناير 2023 - 16:24
كتب : FilGoal
تلعب مصر أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في كأس العالم لكرة اليد.
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نهاية الشوط الأول
ق29 تقدم مصر مستمر 17-11
ق19 علي زين يوسع الفارق لمصر والنتيجة 14-8
ق17:37 المجر تقلص الفارق والنتيجة 12-8 لمصر
3. مصر 1:0 المجر والهنداوي يتصدى
بداية المباراة
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