استراحة - كأس الاتحاد الإنجليزي - برايتون (1)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 29 يناير 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

برايتون × ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون ضد ليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق39. جوووول التعادل لبرايتون عن طريق دلويس دانك بعد تسديدة من طارق لمبتي لتلمس الكرة قدم دانك وتسكن الشباك.

ق30. جووووول أول لليفربول عن طريق هيرفي إليوت مستغلا تمريرة من محمد صلاح ليفنرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق24. صلاح يهدر انفرادا بالمرمى بعد تمريرة من هيرفي إيليوت ولكنه سدد الكرة بجوار المرمى.

ق15. أرنولد ينقذ الهدف الأول لبرايتون من على خط المرمى بعد تسديدة من سولي مارش.

ق4. صلاح يسدد ولكن مدافع برايتون يمنع الكرة من دخول الشباك من على خط المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

ليفربول برايتون كأس الاتحاد الإنجليزي
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