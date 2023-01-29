مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) سموحة.. تهديد متبادل

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أمطار غزيرة في مران الأهلي الأول بالمغرب

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الجابون تصل القاهرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي

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مواعيد مباريات الأحد 29 يناير 2023 - الزمالك وصلاح والسوبر السعودي وآخر ظهور لمنتخب اليد