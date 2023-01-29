مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) سموحة.. تهديد متبادل

الأحد، 29 يناير 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

أحمد سامي مدرب سموحة

يحل سموحة ضيفا على إنبي في الجولة 16 للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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ق.10 البلعوطي يرد على الهاني سليمان ويتصدى لتسديدة أحمد مصطفى

ق.9 تسديدة هائلة من قفة يقابلها الهاني سليمان بتصدٍ غير عادي

ق.8 توقف المباراة لتعديل أجهزة الاتصال الخاصة بالحكم واستئنافها مجددا سريعا

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة إلا ربع عصرا

سموحة إنبي
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