مباشر الدوري المصري - إنبي (0) (0) سموحة.. تهديد متبادل
الأحد، 29 يناير 2023 - 14:32
كتب : FilGoal
يحل سموحة ضيفا على إنبي في الجولة 16 للدوري المصري.
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ق.10 البلعوطي يرد على الهاني سليمان ويتصدى لتسديدة أحمد مصطفى
ق.9 تسديدة هائلة من قفة يقابلها الهاني سليمان بتصدٍ غير عادي
ق.8 توقف المباراة لتعديل أجهزة الاتصال الخاصة بالحكم واستئنافها مجددا سريعا
بداية المباراة
المباراة تبدأ في الثالثة إلا ربع عصرا
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