انتهت الدوري المصري - إنبي (0) (2) سموحة.. فوز ثمين

الأحد، 29 يناير 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - إنبي

يحل سموحة ضيفا على إنبي في الجولة 16 للدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

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نهاية المباراة

ق.86 مصطفى دويدار يهدر هدفا مؤكدا والكرة تمر على خط المرمى

ق.59 مغربي ينقذ هدفا مؤكدا من على خط المرمى

ق.57 تأكيد صحة الهدف واستئناف اللعب

ق.55 جوووول أحمد مصطفى يسجل الهدف الثاني لـ سموحة

ق.46 دخول محمد عبد العاطي بدلا من أحمد عيد في صفوف إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.25 جووووول محمود شبانة يسجل الهدف الأول لـ سموحة بضربة رأسية

ق.24 أحمد مصطفى يسدد وخروج مميز من البلعوطي يبعد الخطر

ق.10 البلعوطي يرد على الهاني سليمان ويتصدى لتسديدة أحمد مصطفى

ق.9 تسديدة هائلة من قفة يقابلها الهاني سليمان بتصدٍ غير عادي

ق.8 توقف المباراة لتعديل أجهزة الاتصال الخاصة بالحكم واستئنافها مجددا سريعا

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة إلا ربع عصرا

سموحة إنبي
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