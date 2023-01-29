انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(5) ساسولو

يستقبل ميلان نظيره ساسولو في ملعب سان سيرو بالجولة 20 للدوري الإيطالي.

يقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

------

المباراة تبدأ في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة

نهاية المباراة

ق81. جووووول الثااني لميلان عن طريق ديفوك أوريجي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق79. جووووول خااامس لساسولو عن طريق ماتيوس هينريكي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق73. بطاقة حمراء لدافيد فراتيسي لاعب ساسولو الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية.

ق55. إلغاء الهدف لوجود ريبيتش في وضعية تسلل.

ق54. جووووول تقليص الفارق لميلان عن طريق أنتي ريبيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء الجزاء.

ق47. جوووول رااابع لساسولو عن طريق أرماند لاورينتي.

ق46. ركلة جزاااء لساسولو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. جوووول الثااالث لساسولو عن طريق بيراردي برأسية بعد ركنية نفذها حامد جونيور.

ق24. جووووول تقليص الفارق لميلان عن طريق جيرو برأسية مستغلا عرضية من دافيد كالابريا.

ق21. جووووول الثااني لساسولو عن طريق دافيد فراتيسي بتسديدة في الزاوية الضيقة لتاتاروشانو.

ق19. جووووول أول لساسولو عن طريق جريجوري ديفريل مستغلا عرضية من بيراردي ليضع الكرة في الشباك.

ق8. إلغاء الهدف لوجود جيرو في وضعية تسلل.

ق7. جوووول أول لميلان عن طريق أوليفييه جيرو مستغلا عرضية من ثيو هيرنانديز ليضع الكرة بقدمه في المرمى.

بداية المباراة