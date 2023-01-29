مواعيد مباريات الأحد 29 يناير 2023 - الزمالك وصلاح والسوبر السعودي وآخر ظهور لمنتخب اليد

يوم رياضي حافل نعيشه الأحد بمباريات محلية وعالمية في كرة القدم وكرة اليد.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 29 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في السابعة مساءً يلتقي الزمالك بـ فيوتشر في قمة الجولة، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

كما يلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق حاتم بطيشة.

وفي مباراة مبكرة، يلعب إنبي أمام سموحة في الثالثة إلا ربع عصرًا عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياتي.

كأس مصر

وضمن منافسات كأس مصر، يلعب السكة الحديد أمام زد، ويلتقي تليفونات بني سويف بـ النجوم، في الثانية ظهرًا.

كأس العالم لكرة اليد

وفي ختام منافسات مونديال اليد، يلعب منتخب مصر أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، مباراة تقام في الرابعة والنصف عصرا وتُنقل عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق خالد خيري.

كما تلعب ألمانيا أمام النرويج في الثانية ظهرا في مباراة تحديد المركز الخامس.

وفي مباراة المركز الثالث تلعب إسبانيا أمام السويد في السابعة مساءً.

وتُختتم البطولة في العاشرة مساءً بالنهائي المرتقب بين الدنمارك وفرنسا.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون في الثالثة والنصف عصرا عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق رؤوف خليف.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يستقبل ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عصام الشوالي.

وفي الخامسة والربع مساءً يلعب أتليتكو مدريد أمام أوساسونا عبر beIN Sports 1 بتعليق علي محمد علي.

الدوري الإيطالي

وفي قمة الجولة، يحل روما ضيفا على نابولي في العاشرة إلا ربع عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق عصام الشوالي.

كما يلعب ميلان أمام ساسولو في الواحدة والنصف ظهرا عبر نفس المحطة بتعليق أحمد الحامد.

ويلتقي يوفنتوس بـ مونزا في الرابعة عصرا عبر نفس المحطة بتعليق حازم عبد السلام.

كما يلعب لاتسيو أمام فيورنتينا عبر نفس المحطة في السابعة مساء بتعليق عصام عبده.

الدوري الألماني

وفي أقوى مباريات الجولة يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على باير ليفركوزن في السادسة والنصف مساء عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

السوبر السعودي

وفي نهائي كأس السوبر السعودي يلتقي اتحاد جدة -فريق أحمد حجازي وطارق حامد- بـ الفيحاء في الثامنة مساءً عبر SSC SPORT 1 بتعليق حماد العنزي.

الدوري الفرنسي

وضمن مباريات عديدة في فرنسا، يستقبل باريس سان جيرمان نظيره ستاد ريمس في العاشرة إلا ربع مساء عبر beIN Sports 2 بتعليق جواد بده.

كما يحل نانت -فريق مصطفى محمد- ضيفا على كليرمونت فوت في الرابعة عصرا عبر beIN Sports 4 بتعليق أحمد عبده.

الدوري المغربي

وفي آخر مباريات الوداد البيضاوي قبل المشاركة في مونديال الأندية، يلعب أمام الفتح الرباطي في السابعة والربع مساءً، مباراة تنقلها الرياضية المغربية.