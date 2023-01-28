مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0) (0) برشلونة.. بداية الشوط الثاني
السبت، 28 يناير 2023 - 17:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا وبرشلونة في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.
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ق 26 بيدري بدلا من ديمبيلي
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بداية المباراة
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