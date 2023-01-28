مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0) (0) برشلونة.. بداية الشوط الثاني

اضطراريا.. بيدري يخوض المباراة رقم 100 مع برشلونة

ماركوس ألونسو مستمر مع برشلونة لموسم آخر

ضربة جديدة.. ريليفو: تأكد غياب ميندي عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري

رودريجو: لم أتمكن من سماع تعليمات أنشيلوتي بين الشوطين.. وسعيد بالعمل معه