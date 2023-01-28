مباشر في الدوري - المصري (0) - (2) فاركو.. الـ VAR يتدخل

يلعب المصري مع فاركو على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وفاركو.

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ق 72: الـ VAR يتدخل ويلغي الهدف

ق 71: جووول الثاااالث.. تصويبة صاروخية من شكري نجيب من داخل المنطقة تسكن الشباك

ق 63: شيكا يتألق ويمنع هدفا من تسديدة الجزار

ق 60: القائم يمنع هدفا للمصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول الثاني.. حمرون بمجهود فردي يراوغ 3 مدافعين ويسجل الثاني

ق 38: محمود جاد يتألق ويتصدى لانفراد من حمرون.

ق 23 تسديدة قوية من عزمي غومة من داخل المنطقة يتصدى لها جاد ببراعة

ق3 فرانك إيتوجا يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد إنفراد تام بالمرمى

ق1 رزقي حمرون يسجل الهدف الأول لفاركو بعد تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

انطلاق المباراة