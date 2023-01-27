لمزيد من الأمان الدفاعي.. نيوكاسل يعلن تمديد تعاقد تريبير

الجمعة، 27 يناير 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

كيران تريبير

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تجديد تعاقد كيران تريبير حتى صيف 2025.

وقال تريبير لموقع ناديه الرسمي: "أنا سعيد للغاية لتمديد تعاقدي، ولدي الكثير من الامتنان للمدرب ومالك النادي والجماهير وزملائي".

وأكمل "منذ أن وصلت، جعلوني سعيدا وأريد أن أساعد النادي للوصول لأشياء عظيمة، إنها لحظة إيجابية لنا".

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من جانبه قال مدربه إيدي هاو: "إنها جائزة تليق به هذا الموسم، يقدم أداءً رائعا داخل وخارج الملعب، ويظهر قيادة حقيقية خلال الأوقات الصعبة منذ وصوله".

وأتم "لا أستطيع مدحه بشكل كاف لما قدمه للنادي".

ويقدم قائد نيوكاسل أداءً رائعا الموسم الجاري، إذ ساهم في خروج كتيبة إيدي هاو بدون خسارة في 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي.

كما ساهم بالخروج في 16 مباراة بشباك نظيفة هذا الموسم بجميع المسابقات.

وصنع تريبير 6 أهداف الموسم الحالي وسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة أمام مانشستر سيتي.

وتواجد الظهير الأيمن في قائمة إنجلترا التي شاركت في كأس العالم 2022.

المدافع البالغ 32 عاما انضم قادما من أتليتكو مدريد في يناير 2021، كما سبق له ارتداء قميص توتنام قبل شد الرحال لإسبانيا.

كيران تريبير نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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