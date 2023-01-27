بهدف قاتل في كوت ديفوار.. الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

الجمعة، 27 يناير 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

أيمن محيوص مهاجم الجزائر

حجز منتخب الجزائر مقعدا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وفاز منتخب الجزائر للمحليين على نظيره الإيفواري بهدف دون رد ضمن ربع نهائي المسابقة.

وسجل أيمن محيوص هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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وبات منتخب الجزائر أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

واستمر التعادل السلبي بين الجزائر وكوت ديفوار حتى نجح محيوص في تسجيل هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء.

وانطلقت البطولة في الجزائر يوم 13 يناير الماضي وستقام المباراة النهائية يوم 4 فبراير.

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يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن زيادة نسبة جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين بنسبة 60%.

قرار باتريس موتسيبي رئيس كاف جاء ضمن استراتيجية الاتحاد لزيادة القيمة التجارية للبطولة.

مجموع جوائز النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية سيزيد من 5450000 دولار إلى 7900000 دولار.

وسيحصل الفائز بالبطولة على 2 مليون دولار بعد أن حصل حامل لقب النسخة الماضية على 1200000 دولار.

وسيحصل صاحب المركز الثاني على 800000 ألف دولار، كما سيحصل كل من المركز الثالث والمركز الرابع على 500000 ألف دولار.

وستحصل الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي على 400000 ألف دولار و300000 ألف دولار لصاحب المركز الثالث في المجموعات وأصحاب المركز الثاني في المجموعات التي تضم ثلاثة فرق فقط، بينما ستقدم 200000 ألف دولار لأصحاب المركز الرابع في كل مجموعة.

ويحمل منتخب المغرب لقب النسخة الماضية من البطولة في 2020 بعد أن فاز في المباراة النهائية على مالي بهدفين دون مقابل.

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