انتهت كأس إنجلترا - سيتي (0)-(1) أرسنال.. تأهل السماوي
الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في دور الـ32 لكأس إنجلترا.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 64: جووووول ناثان أكي والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: انطلاقة من تروسارد وعرضية يقابلها نيكيتاه بتسديدة تمر جوار القائم
ق 25: تسديدة بالقدم اليسرى من دي بروين تمر جوار القائم
ق 20: تسديدة قوية من تروسارد يتصدى لها الحارس
ق 5: تسديدة صاروخية من تومياسو يتصدى لها أورتيجا
انطلاق المباراة
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