استراحة كأس إنجلترا - سيتي (0)-(0) أرسنال.. شوط أول سلبي

الجمعة، 27 يناير 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في دور الـ32 لكأس إنجلترا.

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ق 33: انطلاقة من تروسارد وعرضية يقابلها نيكيتاه بتسديدة تمر جوار القائم

ق 25: تسديدة بالقدم اليسرى من دي بروين تمر جوار القائم

ق 20: تسديدة قوية من تروسارد يتصدى لها الحارس

ق 5: تسديدة صاروخية من تومياسو يتصدى لها أورتيجا

انطلاق المباراة

أرسنال مانشستر سيتي كأس إنجلترا
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