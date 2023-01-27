مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الاتحاد.. هجمات غير مكتملة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

فيما يحتل الاتحاد برصيد 25 نقطة المركز السادس.

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بداية اللقاء