مباشر الدوري المصري - المقاولون (0) (0) الاتحاد.. هجمات غير مكتملة
الجمعة، 27 يناير 2023 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب والاتحاد في الجولة 16 من الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.
فيما يحتل الاتحاد برصيد 25 نقطة المركز السادس.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
--
هجمات غير مكتملة
بداية اللقاء
نرشح لكم
لأول مرة على ملعبه .. الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويغادر مؤخرة ترتيب الدوري التشكيل - لقاء الشقيقين علاء في مواجهة المقاولون العرب والاتحاد دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوروندي لمباراة الزمالك وبلوزداد لأول مرة في الموسم.. مصطفى الخواجة رجل مباراة أسوان وطلائع الجيش هاني سعيد: خطة تعاقدات بيراميدز تسير وفق الخطة برسالة مؤثرة.. فيريرا يودع الزمالك وجماهيره مران الزمالك - جلسة بين نبيه واللاعبين.. وراحة لـ شيكابالا لعنة الأبيض مستمرة.. أسوان بلا فوز للمباراة الخامسة على التوالي ويتعادل مع الجيش