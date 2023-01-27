مباشر الدوري المصري - أسوان (2) - (2) طلائع الجيش.. خروج أحمد مسعود

الجمعة، 27 يناير 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أسوان وطلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد أسوان في افتتاحية الجولة الـ16 من المسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنـــــا

أسوان يحتل المركزالتاسع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

-----------------------------------------------------------------------

ق 60 جووول التعادل لـ أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد من الجانب الأيمن.

ق 55 فرصة كبيرة لـ أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد وخرج أحمد مسعود لتشتيها لترتد وتصل من جديد إلى محمد ناجي جدو لكن يشتتها الدفاع.

ق 47 جووول لـ طلائع الجيش عن طريق مصطفى الخواجه بعد تسديدة صاروخية من منتصف الملعب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 جووول التعادل لـ طلائع الجيش عن طريق محمود وادي من ركلة جزاء.

قبل نهاية الشوط الأول بدقائق يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش.

ق 21 جووووووول أول لـ أسوان عن طريق محمد حمدي زكي.

ق 16 فرصة خطيرة لـ أسوان عن طريق الكابو لكن رأسيته لم تكن متقنه وتعتلي العارضة إلىل خارج الملعب.

ق 13 رد قوي من أسوان بعد استخلاص رائع من أحمد بلحاج يمررها إلى محمد حمدي زكي الذي يسدد لكن تعتلي القائم.

ق 6 التهديد الأول على المرمى من جانب طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير الذي يسدد من خارج المنطقة لكن تعتلي العارضة.

بداية المباراة

أسوان طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - الساعي وشواط يقودان هجوم الإسماعيلي.. وتغييران في الداخلية "سيتأخر ظهوره" توصل البنك الأهلي وغزل المحلة إلى حل جذري بشأن أزمة بابافاسيليو مران الأهلي - انتظام الشحات ومعلول.. وكريم فؤاد يبدأ العلاج الطبيعي تشكيل طلائع الجيش - تغيير وحيد لمواجهة أسوان تشكيل أسوان - الكابو أساسي لأول مرة في مواجهة طلائع الجيش سيد مرعي: مفاوضات الزمالك وعبد الله السعيد مستمرة.. وشرط عودة محمود علاء أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال إيبوكا إلى الزمالك مواعيد مباريات الجمعة 27 يناير 2023 - الدوري ومنتخب اليد.. ومانشستر سيتي ضد أرسنال
أخر الأخبار
ضربة جديدة.. ريليفو: تأكد غياب ميندي عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر بطولة العالم لليد - مصر (0)-(0) ألمانيا.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | كرة يد
التشكيل - الساعي وشواط يقودان هجوم الإسماعيلي.. وتغييران في الداخلية 18 دقيقة | الكرة المصرية
"سيتأخر ظهوره" توصل البنك الأهلي وغزل المحلة إلى حل جذري بشأن أزمة بابافاسيليو 58 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - انتظام الشحات ومعلول.. وكريم فؤاد يبدأ العلاج الطبيعي ساعة | الكرة المصرية
رودريجو: لم أتمكن من سماع تعليمات أنشيلوتي بين الشوطين.. وسعيد بالعمل معه ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: إيفرتون حدد خليفة لامبارد ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - أسوان (2) - (2) طلائع الجيش.. خروج أحمد مسعود 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل 4 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك