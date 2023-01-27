انتهت الدوري المصري - أسوان (2) - (2) طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أسوان وطلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد أسوان في افتتاحية الجولة الـ16 من المسابقة.

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أسوان يحتل المركزالتاسع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

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ق 60 جووول التعادل لـ أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد من الجانب الأيمن.

ق 55 فرصة كبيرة لـ أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد وخرج أحمد مسعود لتشتيها لترتد وتصل من جديد إلى محمد ناجي جدو لكن يشتتها الدفاع.

ق 47 جووول لـ طلائع الجيش عن طريق مصطفى الخواجه بعد تسديدة صاروخية من منتصف الملعب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 جووول التعادل لـ طلائع الجيش عن طريق محمود وادي من ركلة جزاء.

قبل نهاية الشوط الأول بدقائق يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش.

ق 21 جووووووول أول لـ أسوان عن طريق محمد حمدي زكي.

ق 16 فرصة خطيرة لـ أسوان عن طريق الكابو لكن رأسيته لم تكن متقنه وتعتلي العارضة إلىل خارج الملعب.

ق 13 رد قوي من أسوان بعد استخلاص رائع من أحمد بلحاج يمررها إلى محمد حمدي زكي الذي يسدد لكن تعتلي القائم.

ق 6 التهديد الأول على المرمى من جانب طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير الذي يسدد من خارج المنطقة لكن تعتلي العارضة.

بداية المباراة