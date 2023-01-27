انتهت الدوري المصري - أسوان (2) - (2) طلائع الجيش

الجمعة، 27 يناير 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أسوان وطلائع الجيش في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد أسوان في افتتاحية الجولة الـ16 من المسابقة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هـــــنـــــا

أسوان يحتل المركزالتاسع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

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ق 60 جووول التعادل لـ أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد من الجانب الأيمن.

ق 55 فرصة كبيرة لـ أسوان عن طريق أحمد بلحاج الذي سدد وخرج أحمد مسعود لتشتيها لترتد وتصل من جديد إلى محمد ناجي جدو لكن يشتتها الدفاع.

ق 47 جووول لـ طلائع الجيش عن طريق مصطفى الخواجه بعد تسديدة صاروخية من منتصف الملعب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 جووول التعادل لـ طلائع الجيش عن طريق محمود وادي من ركلة جزاء.

قبل نهاية الشوط الأول بدقائق يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش.

ق 21 جووووووول أول لـ أسوان عن طريق محمد حمدي زكي.

ق 16 فرصة خطيرة لـ أسوان عن طريق الكابو لكن رأسيته لم تكن متقنه وتعتلي العارضة إلىل خارج الملعب.

ق 13 رد قوي من أسوان بعد استخلاص رائع من أحمد بلحاج يمررها إلى محمد حمدي زكي الذي يسدد لكن تعتلي القائم.

ق 6 التهديد الأول على المرمى من جانب طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير الذي يسدد من خارج المنطقة لكن تعتلي العارضة.

بداية المباراة

أسوان طلائع الجيش الدوري المصري
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