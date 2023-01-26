سيراميكا كليوباترا يعلن عبر في الجول تولي الشعباني مهمة تدريب الفريق

أعلن طارق أبو العينين نائب رئيس سيراميكا كليوباترا عبر FilGoal.com تعيين معين الشعباني مديرا فنيا للفريق.

وكان أحمد سامي رحل عن تدريب سيراميكا كليوباترا أمس الثلاثاء بشكل رسمي.

وقال أبو العينين عبر FilGoal.com: "تم تعيين التونسي معين الشعباني مديرا فنيا لفريق سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم".

الشعباني سبق وأن تولى تدريب المصري البورسعيدي خلال الموسم المنصرم.

كما توج الشعباني مع الترجي التونسي بلقبين متتالين لدوري أبطال إفريقيا.

ورحل سامي بعد 15 مباراة فقط الموسم الحالي مع سيراميكا كليوباترا، وجاء ذلك بعد 10 أيام فقط من تجديد التعاقد لموسم آخر.

وكان أحمد سامي قد تولى قيادة سيراميكا كليوباترا في مايو الماضي.

وخاض سامي 31 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا وحقق الفوز في سبع مباريات بينما تعادل 12 مرة وخسر مثلهم.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.