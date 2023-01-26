انتهت السوبر السعودي - الفيحاء (1) (0) الهلال.. أول المتأهلين للنهائي

الخميس، 26 يناير 2023 - 16:43

كتب : FilGoal

الهلال والفيحاء

يلتقي الهلال بنظيره الفيحاء في نصف النهائي الأول لكأس السوبر السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنـــــا

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نهاية المباراة

ق85 موسى ماريجا مهاجم الهلال يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة تعلو العارضة

ق75 محاولة خطيرة لنادي الهلال يهدرها موسى ماريجا من امام مرمى الفيحاء

ق68 خروج ميشيل ديلجادو ودخول عبد الله الحمدان في محاولة من رامون دياز لتنشيط هجوم الهلال

ق61 تسديدة قوية من سالم الدوسري لاعب الهلال تصطدم في دفاع الفيحاء

ق53 حكم المباراة يلغي هدف لنادي الفيحاء بداعي التسلل.

ق50 فرصة خطيرة لنادي الهلال يهدرها صالح الشهري بعد ضربة رأسية خطيرة

ق48 فرصة خطيرة لنادي الهلال يهدرها صالح الشهري بعد ضربة رأسية خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 فلاديمير ستوكيوفيتش ينقذ مرماه من هدف محقق لنادي الفيحاء بعد تسديدة محمد كنو

ق30 تسديدة خطيرة من نواكايمي من خارج منطقة الجزاء يتمكن المعيوف من إبعادها لركنية

ق28 فلاديمير سويكوفيتش حارس الفيحاء يتصدى لركلة جزاء سددها سالم الدوسري

ق26 حكم المباراة يحستب ركلة جزاء بعد عرقلة عبد الله الحمدان مهاجم الهلال

ق21 باولينهو يسجل الهدف الأول لنادي الفيحاء بعد انطلاقة سريعة ووضع الكرة على يسار عبد الله المعيوف

ق10 عرضية من ركنية نفذها سالم الدوسري ورأسية خطيرة من عبد الله الحمدان يبعدها دفاع الفيحاء من على خط المرمى

ق8 عرضية جديدة من سعود عبد الحميد تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية للهلال

ق4 عرضية من سعود عبد الحميد وتسديدة من صالح الشهري تمر بجوار القائم الأيسر لحارس الفيحاء

بداية اللقاء

الهلال الدوري السعودي
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