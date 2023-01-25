حوار مطول – مصطفى محمد عن غلق هاتفه لتفشل الإعارة وملك اسطنبول.. والعودة للدفاع في نانت

أجرى مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر حوارا مطولا مع موقع النادي الرسمي تحدث فيه عن مسيرته منذ البداية وصولا لتجربته الاحترافية سواء في تركيا أو فرنسا.

وكل ما يلي جاء على عبر الموقع الرسمي لـ نانت من مصطفى محمد:

"عشت طفولة كلاسيكية سعيدة في منزل صحي. كان والداي ينتميان إلى عائلة متوسطة ودائما ما غرسا في داخلي أهمية المدرسة، حتى لو لم تكن ما أفضله. وشيئا فشيء بعد ممارسة كرة القدم، أدركت أن هذه الرياضة يجب أن يكون لها مكانا أكثر أهمية في حياتي".

"دخلت عالم كرة القدم منذ صغري، مارست الكرة في الشارع مثل العديد من الشباب المصري. ذات يوم، كنت أرافق والدي للعمل ورأينا أن هناك نادي يجري اختبارات وكل شيء سار على ما يرام".

النادي الأول

"لم يعد موجودا اليوم، كان ينتمي إلى مجموعة من المزارعين في ذلك الوقت. في سن 11، انضممت بالفعل إلى نادي الزمالك. كل شيء مضى بشكل جيد، ربما باستثناء حقيقة أن أول مدرب لي جعلني ألعب في مركز الظهير الأيمن! وهو ما ميزني (يبتسم)".

وعن مشواره مع فريق الداخلية في موسم 2016-2017 "أثناء تدريبي، كان عليّ دائما إثبات نفسي. هذه هي الثقافة التي غرسها نادي الزمالك بي. لطالما كان لدى النادي فكرة إرسال لاعبيه الشباب إلى فرق محترفة أخرى للتعلم. نعم، مباراتي الأولى في الدوري المصري كانت لحظة كبيرة بالنسبة لي".

"مع طنطا، سجلت 6 أهداف في أول 13 مباراة لي، قبل أن أصاب بقطع في الرباط الصليبي في ركبتي اليسرى خلال الدور الثاني. إصابة خطيرة أبعدتني عن الملعب لمدة سبعة أشهر، في العام التالي، انضممت إلى طلائع الجيش. في أول 8 مباريات لي، لم أتمكن من التسجيل. لم أكن حقا لائقا. ولكن بمجرد أن وجدت الفرصة لأول مرة، حدث كل شيء بسرعة كبيرة".

"انضممت إلى المنتخب المصري عندما كان الأمر غير واضح. حسب التقاليد، لا يتم استدعاء اللاعبين الذين يلعبون في أندية أقل أو في الأقسام الدنيا. ولكن كان هناك استثناء. ثم كانت هناك كأس أمم إفريقيا في مصر (تحت 23 عاما)، كنت أعلم أن الأمر سيكون معقدا إن لم يكن من المستحيل أن أكون في القائمة النهائية. ظهرت القائمة في الصباح وكنت ألعب في نفس المساء. وسجلت هدفين، احتفالي؟ كنت أبكي في كل مرة لأنني كنت أشعر بخيبة أمل".

"أراد نادي الزمالك إعارتي مرة أخرى، لكن هذه المرة، لم أوافق على الإطلاق. كنت أعرف أنني أمتلك الإمكانيات والصفات لتقديم الأداء وحتى فرض نفسي على في الهجوم، ماذا فعلت؟ أغلقت هاتفي حتى يتعذر الوصول إليّ. لم أرغب في سماع معلومات عن إعارة، حقا".

"لقد فزت (يبتسم). في ذلك الموسم سجلت 22 هدفا".

كيف تصف الدوري المصري؟

"إنها بطولة يقل مستواها عن البطولات الأوروبية مثل الدوري المصري على سبيل المثال. الاحتراف غير موجود داخل الأندية أيضا عدا اثنان منهم، بسبب قوتهم المالية وهيكلهم، يتنافسون على اللقب كل عام: الأهلي والزمالك".

"هذا الرحيل لم يكن سهلا، بسبب عقدي. تم استطلاع رأيي لأول مرة من قبل سانت إيتيان ولكن ذكر أحد قادة الفريق الفرنسي في قناة تلفزيونية مصرية أن أحد أعضاء نادي الزمالك طلب عمولة أثناء المفاوضات وانهارت الصفقة".

"كان لدي هذا الخيار أيضا مع جالاتاسراي، بعد أن لعبت بضعة أيام في الدوري في مصر. كان حلمي المطلق هو الانضمام إلى بطولة مشهورة. لقد كانت حقا المرة الأولى في حياتي التي أغادر فيها بلدي".

"وصلت في 1 فبراير وفي اليوم التالي كنا نلعب ضد باشاك شهير. دخلت في الشوط الثاني وحصلت على ركلة جزاء، منحني اللاعبون الفرصة للتسجيل. سجلتها (نجاح 3-0). بعد أربعة أيام ذهبنا للقاء فناربخشه. لقد مر 18 عاما منذ أن فاز فريق جالاتاسراي هناك وفي هذه المباراة، سجلت الهدف الوحيد في المباراة (0-1)".

"مع صافرة النهاية، كان الأمر مجنونا تماما، حتى أن أردا توران، أسطورة كرة القدم التركية، أخبرني أنني سأكون ملك اسطنبول بهذا الإنجاز في شهر واحد، سجلت 6 أهداف في 6 مباريات. للأسف، في ذلك العام، خسرنا لقب الدوري التركي بسبب فارق الأهداف".

"صحيح أننا غالبا ما اعتدنا على رؤية صور المشجعين الذين ينتظرون اللاعبين في المطار، لكني وصلت لتكريا خلال فترة فيروس كورونا. لذلك كان الوضع هادئا للغاية. ولكن على الشبكات الاجتماعية، كان الأمر جنونيا بالفعل. لقد أحببت حقا أجواء ملعب نيف (ملعب جالاتاسراي) وكنت أتمنى أن ألعب كل يوم في هذا الملعب. الحماس هناك لا يُصدق، إنه لا يوصف. المشجعون لا يعيشون فقط لناديهم. حتى تشافي (مدرب برشلونة)، الذي جاء مؤخرا مع نادي برشلونة، تفاجأ بالحماس".

المشاركة في دوري أبطال أوروبا

"لم نكن على قدم المساواة مع أيندهوفن الهولندي (تمهيدي دوري أبطال أوروبا) الهزيمة 5-1 في مباراة الذهاب في هولندا، ثم 1-2 في تركيا في الإياب. كانت هناك خيبة أمل، حتى على المستوى الشخصي. رأيت الفرق بين بطولة أوروبية قوية وما يمكن أن نظهره عادة. ثم اختبرت الدوري الأوروبي وهذا سمح لي باكتشاف الملاعب الأوروبية وطريقة اللعب والحماس. لقد كانت تجربة ثرية للغاية".

الوصول إلى نانت

"لقد وصلت إلى هنا في نانت، مع الرغبة في اتخاذ خطوة جديدة في مسيرتي. كان الترحيب الذي تلقيته من النادي بأكمله، والموظفين وكذلك زملائي في الفريق جيدا للغاية. لقد شعرت حقا بلطف لا يصدق من الجميع. أود شكر رئيس مجلس الإدارة فالديمار كيتا وكذلك فرانك كيتا، نائب المدير العام على ثقتهم اليومية منذ وصولي".

"أتواصل بشكل جيد مع موسى سيسوكو، الذي تطور التقارب معه بشكل عفوي للغاية. نحب أن نلعب"يلا لودو" (الخيول الصغيرة) معا. أنا أيضا قريب من بيدرو شيريفيا. الأجواء في المجموعة جيدة وأنا أتحدث كثيرا أيضا مع ألبان لافون أو لودو بلاس".

"الهدف الأول ساعدني بشكل جيد! التسجيل بسرعة بعد وصولي، سمح لي باكتساب الثقة وفوق كل شيء اكتساب المزيد من الثقة من المشجعين والمدرب. كان بإمكاني حتى تسجيل هدف ثانٍ على ما أعتقد، لكن موسيس سيمون سرقها مني (يضحك)".

"لطالما أحببت الضربات الرأسية، كما أنني أعمل عليها كثيرا. عندما يكون العرضية جيدة، يجب أن أكون حاضرا في الاستقبال لأفرض نفسي برأسي. وأفعل كل شيء للتسجيل".

العودة للدفاع

"هذا طبيعي لأنه في رأيي، يجب أن يساعد المهاجم زملائه في العمل الدفاعي من خلال كونه المدافع الأول. أحاول القيام بذلك لأنه واضح. الفكرة هي أن الفريق متماسك بشكل جيد ويدافع معا ويضغط على الخصم بشكل جماعي. لذلك نحتاج جميعا إلى بذل هذا الجهد".

"أكره الخسارة. عندما كنت أصغر سنا في نادي الزمالك، تعلمنا رفض الهزيمة. عائلتي أيضا تكره الهزيمة. نشأت هكذا لكنني أعلم أن الهزيمة يمكن أن تكون بناءة وأن هناك دائما ما يمكن أن يسلبها منها. إنه أيضا ما يجعلني أستمر".

الدوري الفرنسي

"إنه دوري جيد، مع فرق تنافسية. جميع الفرق تدافع بشكل جيد للغاية ومن الصعب التميز. نعم، الدوري الفرنسي هي دوري صعب، مع لاعبين موهوبين، حيث أستمر في التعلم، كما أنني أحب الأجواء التي تظهر فيها. بعض الملاعب، بما في ذلك لا بوجوار (ملعب نانت) بالطبع".

الدوري الأوروبي

"سأتذكر دائما تلك المباراة الأوروبية الأولى مع نانت أمام قبل أولمبياكوس. كانت استثنائية، شيء عظيم! الفوز في نهاية المباراة كان بمثابة تحرير. لا يزال بإمكاني رؤية المدرب يجري في الملعب (يبتسم) ثم خسرنا بشكل كبير في باكو (من كاراباج الأذربيجاني 3-0) قبل أن نحقق هزيمتين متتاليتين أمام فرايبورج (2-0، 0-4) لكن في مباراة الإياب أمام كاراباج، نجحنا في انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة (2-1) في ذلك المساء، أخبرت أخي أن لدينا القدرة على المُضي قدما في المسابقة. وتم تأكيد ذلك مع هذا الفوز على أولمبياكوس 2-0 والذي كافأ كل الجهود المبذولة. في هذه المسابقة".

لقاء يوفنتوس

"من الواضح أنها ستكون مواجهة مزدوجة كبيرة للغاية، ليسوا بالضرورة في أفضل حالاتهم هذا الموسم. بقدر ما نشعر بالقلق، نحن نعرف كيف نلعب مباريات كبيرة وقد أثبتنا ذلك. سيتعين علينا حقا أن نقدم بأنفسنا فرصة خوض مباراة جيدة في مباراة الذهاب هناك لتقديم مباراة عودة في جو رائع أمام جماهيرنا. أنا مقتنع بأننا قادرون على القيام بذلك!".

محمد صلاح

"إنه لمن دواعي الفخر أن أكون قادرا على اللعب إلى جانبه. كل المصريين سعداء لأن يكونوا قادرين على الاعتماد على لاعب مثله في التشكيل الأساسي. إنه شخص بسيط ويشرفني أن ألعب إلى جواره".

نجله عُدي

"عُدي هو أجمل شيء حدث لي. هو حياتي كلها. كنت غير سعيدا عندما رأيته يعود إلى المنزل، أنا محظوظ لأنه مع زوجتي جاؤوا لينضموا إليَ في فرنسا وهذا جلب لي الكثير من الفرح والصفاء، علاقتنا وثيقة جدا وأنا أحب قضاء الوقت معه. في يوم من الأيام أتمنى أن أراه يلعب كرة القدم ولماذا لا يتبع طريق والده (يبتسم)".

"نانت مدينة تتمتع بالكثير من الهدوء وأنا أحب ذلك. عندما أسير في الشارع، لا يزعجوني ويسمحون لي بالتجول مع عائلتي. بعد ذلك، لا يمكن المقارنة مع مدن مثل القاهرة (أكثر من 21 مليون نسمة) واسطنبول (ما يقرب من 16 مليون نسمة). لكن نانت مدينة حيث الحياة جيدة".

كلمة للجماهير

"دعمهم في كل مباراة هو دائما ميزة حقيقية للفريق ويسمح لنا بالتفوق على أنفسنا. خلال المباراة الأخيرة ضد أوكسير، شعرنا بغياب المشجعين الرائعين. لم يكن للمباراة كرة القدم نفس النكهة بدونهم. لذلك شكرا لكم ونحن نعتمد على جمهورنا بأكمله لمواصلة تشجيعنا خلال النصف الثاني من الموسم!".