نهاية أزمة القيد الخاصة بنادي أسوان

أعلن الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى نهاية أزمة قيد اللاعبين الجدد بعد التواصل مع المسؤولين عن اتحاد الكرة.

وسدد النادى مبلغ 300 ألف جنية بما يمثل 10% من قيمة مديونية النادى لدى اتحاد الكرة والتى تبلغ ما يقرب من 3 ملايين جنيه وتم فتح القيد لنادى أسوان لتوثيق عقود اللاعبين الجدد ودفع رسوم التوثيق المستحقة.

من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس إدارة نادى أسوان أن المدير الفنى أيمن الرمادى مستمر فى أداء مهمته بصورة طبيعية وقاد التدريب الأساسى اليوم الأربعاء استعدادا لملاقاة طلائع الجيش الجمعة المقبل.

وحرص مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى اليوم بكامل هيئته على حضور تدريب الفريق في استاد أسوان لدعم الجهاز الفنى واللاعبين وأشار رئيس مجلس إلى استمرار عمل لجنة الكرة لإتمام التعاقدات الشتوية لدعم الفريق طبقا لرؤية المدير الفنى وتحقيق طموحات جماهير أسوان واستمرار تقديم العروض القوية لتحقيق نتائج إيجابيا تدعم موقف ومكانة نادى أسوان بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

وتعاقد أسوان مع اللاعب المغربي عماد الكابو ليكون ليكون خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان أسوان ضم كل من المهاجم محمود فهمي من المقاولون العرب، وبلال السيد من الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة من فاركو، وسيف العجوز من الجونة وجميعم إعارة لنهاية الموسم.

ويحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

ويلعب أسوان ضد طلائع الجيش في الجولة 16 من الدوري يوم الجمعة.