مباشر كرة يد - مصر (3)-(2) السويد.. هنداوي يتألق
الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:18
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر ضد السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بحثا عن تكرار إنجاز 2001.
وكان أفضل إنجاز حققه منتخب مصر في بطولات العالم هو الوصول إلى المربع الذهبي في نسخة 2001 بعد تحقيق المركز الرابع.
وتقام المباراة في مدينة ستوكهولم السويدية.
----------------------
ق8 هنداوي يتصدى والسويد تستعيد الكرة مجددا
ق7 سند يتقدم لمصر مجددا 3-2
ق5 هاشم يسجل التعادل 2-2
ق5 السويد تتقدم 2-1
ق3 إيقاف دقيقتين للاعب السويد
ق1 ممدوح هاشم يفتتح التسجيل والسويد تتعادل سريعا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي يد - ظهور الدرع وعودة خيري في قائمة مصر أمام السويد.. واستبعاد 3 لاعبين يد - مدرب السويد: المصريون لديهم قوة لا تصدق.. الصراعات البدنية ستحسم اللقاء يد - الدرع: الهزيمة من الدنمارك كانت درسا جيدا.. وسنقاتل أمام السويد مواعيد مباريات الأربعاء 25 يناير 2023 - مصر في ربع نهائي بطولة العالم لليد كرة يد - سلبية مسحة منتخبي مصر والسويد قبل مواجهة ربع نهائي بطولة العالم كرة يد - باروندو: لم نكن نريد إنهاء الدور الرئيسي لبطولة العالم بهذه الطريقة يد - تعرف على طريق مصر حتى نهائي بطولة العالم