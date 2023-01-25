مباشر كرة يد - مصر (3)-(2) السويد.. هنداوي يتألق

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

علي الزين - مصر والسويد - كأس العالم لكرة اليد 2021

يلعب منتخب مصر ضد السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بحثا عن تكرار إنجاز 2001.

وكان أفضل إنجاز حققه منتخب مصر في بطولات العالم هو الوصول إلى المربع الذهبي في نسخة 2001 بعد تحقيق المركز الرابع.

وتقام المباراة في مدينة ستوكهولم السويدية.

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ق8 هنداوي يتصدى والسويد تستعيد الكرة مجددا

ق7 سند يتقدم لمصر مجددا 3-2

ق5 هاشم يسجل التعادل 2-2

ق5 السويد تتقدم 2-1

ق3 إيقاف دقيقتين للاعب السويد

ق1 ممدوح هاشم يفتتح التسجيل والسويد تتعادل سريعا

انطلاق المباراة

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم السويد
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