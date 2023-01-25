مباشر كرة يد - مصر (3)-(2) السويد.. هنداوي يتألق

يلعب منتخب مصر ضد السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بحثا عن تكرار إنجاز 2001.

وكان أفضل إنجاز حققه منتخب مصر في بطولات العالم هو الوصول إلى المربع الذهبي في نسخة 2001 بعد تحقيق المركز الرابع.

وتقام المباراة في مدينة ستوكهولم السويدية.

----------------------

ق8 هنداوي يتصدى والسويد تستعيد الكرة مجددا

ق7 سند يتقدم لمصر مجددا 3-2

ق5 هاشم يسجل التعادل 2-2

ق5 السويد تتقدم 2-1

ق3 إيقاف دقيقتين للاعب السويد

ق1 ممدوح هاشم يفتتح التسجيل والسويد تتعادل سريعا

انطلاق المباراة