انتهت كرة يد - مصر (22)-(26) السويد.. نهاية المباراة

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

علي الزين - مصر والسويد - كأس العالم لكرة اليد 2021

يلعب منتخب مصر ضد السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بحثا عن تكرار إنجاز 2001.

وكان أفضل إنجاز حققه منتخب مصر في بطولات العالم هو الوصول إلى المربع الذهبي في نسخة 2001 بعد تحقيق المركز الرابع.

وتقام المباراة في مدينة ستوكهولم السويدية.

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ق60 هدف محسن رمضان في الثواني الأخيرة والسويد تفوز 26-22

ق59 تقدم السويد 26-21

ق55 النهاية تقترب والفارق يتسع مجددا 24-19

ق52 إثارة كبرى والفارق 3 أهداف 22-19

ق50 قداح يواصل التألق والفارق يتقلص 21-18

ق49 الفارق يتقلص بهدف جديد لقداح والنتيجة 21-17

ق45 قداح يسجل هدفين متتاليين والنتيجة 21-15

ق40 محاولات تقليص الفارق مستمرة والنتيجة 18-13

ق35 أحمد عادل يفتتح التسجيل لمصر في الشوط الثاني والنتيجة 16-10

ق31 هدف سريع مع بداية الشوط

الشوط الثاني

هدف مع نهاية الشوط والتقدم للسويد 14-9

ق29 الفارق يتسع 13-9 للسويد

ق28 الفارق ثلاثة أهداف للسويد 12-9

ق26 باليكا يتصدى لثلاث هجمات متتالية

ق23 هنداوي يتصدى لرمية جزائية

ق21 تقدم مصري جديد عن طريق بكار

ق20 سند يهدر رمية جزائية والتعادل 7-7

ق18 صاروخية محسن رمضان والأهلي يتقدم 7-5

ق16 باليكا يتألق في هجمتين متتاليتين وهنداوي يرد بتصدي جديد

ق14 منتصف الشوط الأول والتقدم 6-4 لمنتخب مصر

ق13 مباراة سريعة والتقدم مصري 5-4

ق11 هنداوي يتألق مجددا والتقدم مصري 4-3

ق8 هنداوي يتصدى والسويد تستعيد الكرة مجددا

ق7 سند يتقدم لمصر مجددا 3-2

ق5 هاشم يسجل التعادل 2-2

ق5 السويد تتقدم 2-1

ق3 إيقاف دقيقتين للاعب السويد

ق1 ممدوح هاشم يفتتح التسجيل والسويد تتعادل سريعا

انطلاق المباراة

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم السويد
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