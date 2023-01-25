#السهرة_الرياضية – كيف ظهر ليبرون جيمس ونجوم كرة السلة في Hustle

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أعطى النجم آدم ساندلر نظرة أكثر عمقًا على عالم كرة السلة في آخر أعماله، Hustle، الصادر العام الماضي.

فيلم Hustle من أعمال نتفليكس الأصلية، ومن إخراج جيريميا زاجار، ومن إنتاج آدم ساندلر ونجم كرة السلة ليبرون جيمس، ومن تأليف ويل فيترز الذي اشتهر بكتابة فيلم A Star Is Born.

تعرف على أكثر الفيلم من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
يد - ظهور الدرع وعودة خيري في قائمة مصر أمام السويد.. واستبعاد 3 لاعبين كرة سلة - تحديد عودة عاصم مرعي استعدادا لتصفيات كأس العالم NBA - ليبرون جيمس يحقق إنجازا غير مسبوق ويقترب أكثر من عبد الجبار يد - مدرب السويد: المصريون لديهم قوة لا تصدق.. الصراعات البدنية ستحسم اللقاء
ليبرون جيمس كرة سلة
نرشح لكم
مباشر كرة يد - مصر (7)-(5) السويد.. باليكا يتألق وهنداوي يرد كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي NBA - ليبرون جيمس يحقق إنجازا غير مسبوق ويقترب أكثر من عبد الجبار كرة يد - سلبية مسحة منتخبي مصر والسويد قبل مواجهة ربع نهائي بطولة العالم كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق كرة يد - مصر تخسر أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي.. وتواجه السويد في ربع النهائي انتهت بطولة العالم لليد - مصر (25) - (30) الدنمارك.. هزيمة الفراعنة اسكواش - تسعة مصريين إلى ربع نهائي منافسات بطولة الأبطال
أخر الأخبار
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة يواجه ريال سوسيداد 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لجنة المسابقات تعلن عقوبات الأندية في الجولة 15 من الدوري 8 دقيقة | الكرة المصرية
يويفا يعلن تغييرات جديدة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام البدري لـ في الجول: منفتح على العمل في الدوري المصري 35 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كرة يد - مصر (7)-(5) السويد.. باليكا يتألق وهنداوي يرد 35 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام سوسيداد.. ودي يونج أساسي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة الخامسة.. أسوان يضم المغربي عماد الكابو ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة العالم برقم تاريخي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل