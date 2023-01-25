السهرة_الرياضية – كيف ظهر ليبرون جيمس ونجوم كرة السلة في Hustle

أعطى النجم آدم ساندلر نظرة أكثر عمقًا على عالم كرة السلة في آخر أعماله، Hustle، الصادر العام الماضي.

فيلم Hustle من أعمال نتفليكس الأصلية، ومن إخراج جيريميا زاجار، ومن إنتاج آدم ساندلر ونجم كرة السلة ليبرون جيمس، ومن تأليف ويل فيترز الذي اشتهر بكتابة فيلم A Star Is Born.

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