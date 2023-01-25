هل يغيب النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم؟ أرتيتا يجيب

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن مانشستر سيتي هو الفريق الأفضل في العالم الوقت الحالي.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "مواجهة مانشستر سيتي اختبار كبير لنا ضد أفضل فريق في العالم".

أخبار متعلقة:
أرسنال يضم جاكوب كيفيور من سبيزيا شاو: يجب أن نمنح أرسنال حقه.. ونستحق ما حدث في النهاية الإيمان يتواصل.. أرسنال يعبر اختبار مانشستر الصعب في قمة الأهداف الخمسة ساكا: أردنا الفوز على مانشستر لأنه الفريق الوحيد الذي هزمنا.. وسببان لنجاح أرسنال

وأوضح "المزيد من التعاقدات؟ إذا كان هناك أي شيء آخر متاح يمكن أن يجعلنا أفضل فسننظر إليه".

وأضاف "نحتاج إلى لاعب وسط يمكنه التغطية بشكل مثالي، ولكن من الواضح أن الحصول على ذلك في هذا السوق معقد للغاية".

وواصل "لكن كما أقول دائمًا، فإن أهم شيء هو أننا نحصل على الأداء على أرض الملعب، وهو بالفعل ما يقدمه اللاعبين المتاحون لدينا في الفريق".

وعن موقف النني مع شائعات غيابه حتى نهاية الموسم: "ليس متاحا بعد، هناك شكوك لأنه ليس شخصا يشتكي من أي شيء على الإطلاق، دعنا نرى".

ويغيب النني عن تشكيل أرسنال منذ 15 يناير بسبب الإصابة بكدمة في التدريبات.

وواصل عن لاعبين الفريق: "أرى ليناردو تروسارد لاعبا يريد أن يحقق شيئا هنا. وأعلم أن إيدي نيكيتاه فاجأ قلة من الناس، نحن على يقين من أنه يمكن أن يتحسن كثيرًا".

وأسهب "عقلية أولكسندر زينشينكو وما جلبه للفريق رغبة حقيقية للفوز، وأعتقد أن التعاقد مع جاكوب كيويور خطوة مهمة، يمكنه أن يلعب في أدوار مختلفة، لاعب متعدد الاستخدامات وسيقوي الفريق".

ويعتبر أرسنال أكثر الفرق المتوجة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 14 لقبا.

وكان ليفربول هو بطل النسخة السابقة بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

وعلى الجانب الآخر، فإن الصراع على أشده في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ميكيل أرتيتا أرسنال مانشستر سيتي كأس الرابطة
نرشح لكم
مدرب إيطاليا: سنحاول الفوز على إسبانيا لإهداءه لـ فيالي بعد التعادل مع كولن.. حميديتش يهاجم جنابري: عدم الاحترافية أمر غير مألوف في بايرن ريال مدريد ينفي المزاعم بشأن منع مشجعي أتليتكو من ارتداء قميص الفريق إبراهموفيتش: أتحمس لدخول عالم السينما.. وأخدت الكرة الفرنسية إلى مستوى عالمي قرعة دوري الأمم الأوروبية - مواجهة مكررة من اليورو.. وصاحب الأرض أمام كرواتيا فيجورست: الأهداف ستأتي لا محالة.. وأريد إثبات قيمتي في مانشستر يونايتد بسبب تشيلسي.. يويفا قد يغير قواعد اللعب المالي النظيف مواعيد مباريات الأربعاء 25 يناير 2023 - مصر في ربع نهائي بطولة العالم لليد
أخر الأخبار
إصابة مدافع اتحاد جدة بالرباط الصليبي دقيقة | السعودية
دوري أبطال إفريقيا - كاف يحدد حكمي مباراتي الزمالك ضد بلوزداد والمريخ 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب إيطاليا: سنحاول الفوز على إسبانيا لإهداءه لـ فيالي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد التعادل مع كولن.. حميديتش يهاجم جنابري: عدم الاحترافية أمر غير مألوف في بايرن 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل يغيب النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم؟ أرتيتا يجيب 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اتفاق مبدئي لانتقال ناصر منسي إلى الزمالك.. بند أخير منتظر وقيمة الصفقة 47 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر جارسيا: الكل يلعب بحماس ضد كريستيانو.. وهذا موقف المحترفين أمام الاتحاد 54 دقيقة | السعودية
اتحاد الكرة يعلن قبول استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل