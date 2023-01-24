انتهت الدوري المصري - سموحة (1) (2) بيراميدز.. 3 نقاط ثمينة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري لحساب الجولة 15.

ويحتل سموحة المركز 11 في جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

ق88 علي جبر مدافع بيراميدز يبعد فرصة خطيرة بعد سقوط الكرة من أحمد الشناوي

ق84 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه أسامه جلال لاعب بيراميدز

ق74 رمضان صبحي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث ويسدد في جسد عمر صلاح

ق56 مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تسديدة قوية

ق55 تسديدة قوية من حسين فيصل ترتطم في خط دفاع بيراميدز

ق 52 سيطرة من لاعبي بيراميدز على مجريات اللعب في وسط الملعب

ق50 عرضية خطيرة من حسين فيصل يبعدها دفاع بيراميدز

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نهاية الشوط الأول

ق 44 لاعبو سموحة يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استئناف اللعب

ق38 ضربة حرة مباشرة لنادي سموحة من أمام منطقة جزاء بيراميدز بعد تدخل أحمد فتحي على حسين فيصل

ق34 تسديدة قوية من حسين فيصل تمر بجوار مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز

ق29 حسين فيصل يسجل هدف التعادل لنادي سموحة بعد متابعة رائعة لتسديدة حسام حسن

ق23 تسديدة قوية من إبراهيم عادل يتصدى لها الهاني سليمان حارس مرمى سموحة

ق20 تمريرة خطيرة من وليد الكرتي تجاه فخري لاكاي لكن عمر صلاح حتلاس سموحة ينقذ مرماه

ق16 رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بعد استلام رائع للكرة من وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك

ق2 فرصة هدف محقق يضيع من لاعبي سموحة في منطقة الـ 6 ياردات بمنطقة جزاء بيراميدز