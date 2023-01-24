مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد البنك الأهلي

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي للمرة الأولى أمام البنك.. و5 غيابات تشكيل البنك الأهلي - ناصر منسي يقود الهجوم أمام الأهلي.. وبامبو والصفقة الجديدة على الدكة

انطلاق المباراة

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الخامسة هذا الموسم.. زيزو يسجل أمام غزل المحلة من ركلة جزاء تشكيل العشري الأخير؟ حسام حسن يقود الهجوم وخماسي دفاعي أمام بيراميدز تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا تعطل تقنية الفيديو في مباراة غزل المحلة والزمالك خبر في الجول - جلسة بين فاركو وإيهاب جلال للاتفاق على صيغة الرحيل تشكيل بيراميدز - لاكاي يقود الهجوم.. وغياب السعيد أمام سموحة كأس مصر - تأهل زد وبتروجت ودربي السويس في الدور الرابع.. وتوديع الجونة والقناة تشكيل البنك الأهلي - ناصر منسي يقود الهجوم أمام الأهلي.. وبامبو والصفقة الجديدة على الدكة
أخر الأخبار
الخامسة هذا الموسم.. زيزو يسجل أمام غزل المحلة من ركلة جزاء دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل العشري الأخير؟ حسام حسن يقود الهجوم وخماسي دفاعي أمام بيراميدز 7 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد البنك الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا 30 دقيقة | ميركاتو
تعطل تقنية الفيديو في مباراة غزل المحلة والزمالك 32 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جلسة بين فاركو وإيهاب جلال للاتفاق على صيغة الرحيل 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - لاكاي يقود الهجوم.. وغياب السعيد أمام سموحة 43 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - تأهل زد وبتروجت ودربي السويس في الدور الرابع.. وتوديع الجونة والقناة 51 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة