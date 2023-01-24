مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد البنك الأهلي
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.
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انطلاق المباراة
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