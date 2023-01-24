مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (2)-(1) الزمالك.. احتساب 6 دقائق

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

احتفال فريق غزل المحلة بالهدف أمام الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة غزل المحلة أمام الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق90 احتساب ست دقائق

ق83 مطالبات بركلة جزاء

ق72 ميهوب يتألق أمام تسديدة مصطفى شلبي

ق62 جووووووول زيزو

ق61 ركلة جزاء للزمالك

ق59 خروج روقا وعمر جابر ونزول عبد الشافي وعمرو السيسي

ق54 مشادة بين اللاعبين

ق50 تعطل تقنية الفيديو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 الجزيري يهدر هدفا محققا

ق47 هدف غير محتسب لمصطفى شلبي

ق45 كريم مصطفى يسدد بقوة من خارج المنطقة ولكن بجوار القائم

ق36 نزول دونجا بدلا من مصطفى الزناري

ق30 أحمد ميهوب يتألق أمام تسديدة إمام عاشور

ق20 جوووووول رائع من النادري

ق4 جووووووول جابرييل أوروك بعد تمريرة سحرية من النادري

ق2 تسديدة جديدة من ززيو ولكن بجوار القائم الأيمن

ق1 تسديدة قوية من زيزو أعلى العارضة

انطلاق المباراة

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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