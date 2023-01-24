مباشر الدوري - فيوتشر (0)-(0) المصري.. محمود جاد يتألق

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

علي زعزع و عمرو سعداوي - فيوتشر ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر والمصري في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

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ق9. محمود جاد يتألق في التصدي لتسديدة علي زعزع من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المصري فيوتشر الدوري المصري الممتاز
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