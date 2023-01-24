مباشر الدوري - فيوتشر (0)-(0) المصري.. محمود جاد يتألق
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر والمصري في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.
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ق9. محمود جاد يتألق في التصدي لتسديدة علي زعزع من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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