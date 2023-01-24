انتهت الدوري - فيوتشر (1)-(1) المصري

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

هدف مروان حمدي - فيوتشر ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر والمصري في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - مروان محسن يقود هجوم فيوتشر.. وأكبوتو أساسي مع المصري الرياضية السعودية: بسبب رونالدو.. 125 دولة تنقل الدوري السعودي عبر 37 قناة ليفربول يقطع إعارة مدافعه عودة ثنائي اتحاد جدة قبل الكلاسيكو ضد النصر ورونالدو

ق96. هدف الفوز يضيع من ناصر ماهر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى مباشرة.

ق90. إصابة محمود عبد الرحيم جنش.

ق84. رأسية من عمر السعيد تمر بجوار المرمى بعد عرضية من بوبو.

ق75. ربع ساعة أخيرة والتعادل لا يزال سيد المباراة.

ق60. جووووول التعادل للمصري عن طريق مروان حمدي برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها إلياس الجلاسي.

ق58. الحكم يعود لتقنية القيديو لاشتباه وجود ركلة جزاء للمصري ولكنه يامر باستئناف اللعب.

ق49. جووول أول لفيوتشر عن طريق محمد رضا "بوبو" مستغلا تمريرة من مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جنش ينقذ الهدف الأول من أمام مروان حمدي.

ق30. تبديل أول اضطراري للمصري بنزول عبد اللطيف جريندو بدلا من أنتوني أكبوتو.

ق9. محمود جاد يتألق في التصدي لتسديدة علي زعزع من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المصري الدوري المصري الممتاز فيوتشر
نرشح لكم
سيد معوض يكشف تفاصيل خوض نجله معايشة أوروبية.. وحقيقة الهروب من الأهلي خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية خبر في الجول - بين لطيف ووهدان.. مجلس إدارة الزمالك يؤجل اختيار خليفة مرتضى منصور ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية انتهت الكونفدرالية – الجيش الملكي (2)-(0) فيوتشر للمرة الثالثة في الموسم.. حسام حسن رجل مباراة سموحة والحرس
أخر الأخبار
ماني يتحدث عن عودته للملاعب بعد غياب طويل 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
راشفورد: أتمنى أن تكون بداية لمزيد من الألقاب.. وكاسيميرو صنع الفارق 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيد معوض يكشف تفاصيل خوض نجله معايشة أوروبية.. وحقيقة الهروب من الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 27 فبراير 2023.. دوري مصري ومحترفون و "ذا بيست" ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة 11 ساعة | الكرة المصرية
مدرب حراس منتخب الشباب: كنا نتمنى التأهل للمونديال.. وبعض لاعبي المنافسين أعمارهم غير حقيقية 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
بالنيران الصديقة ومشاركة إبراهيموفيتش الأولى.. ميلان يسقط أتالانتا ويشتبك مع إنتر 12 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي التاريخي وميسي الـ700.. باريس يضرب مارسيليا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور