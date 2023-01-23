انتهت - سيراميكا (0)-(0) الجيش.. الاتحاد (1)-(0) الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش والاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق86. رأسية من رجب نبيل ينقذها أحمد مسعود بمساعدة العارضة.

ق75 تسديدة من محمود نبيل بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12 إلغاء الهدف بسبب وجود حالة تسلل.

ق9. جووووول أول لطلائح الجيش بعد رأسية من أحمد أيمن منصور تصدى لها محمد بسام ليتابعها خالد سطوحي في المرمى.

بداية المباراة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتحاد × حرس الحدود

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق90. عمل فردي رائع من أوستن أموتو ينتهي بتسديدة بجوار المرمى.

ق82. جوووول أول للاتحاد السكندري عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء.

ق80. ركلة جزااء للاتحاد بعد العودة لتقنية الفيديو بعد لمسة يد على مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

ق64. دخول عمار حمدي بدلا من محمد محمود.

ق61. زيكو يسدد ولكن كرته تأتي فوق العارضة

نهاية الشوط الأول

ق29. رأسية من زيكو يتصدى لها المهدي سليمان.

ق15. ركلة حرة رائعة من صبري رحيل ولكن محمد فوزي يتألق في التصدي.

بداية المباراة