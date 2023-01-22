انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية المباراة

يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 41 نقطة من خوض 16 مباراة، بينما خيتافي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

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ق63 خروج رافينيا ونزول كيسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تير شتيجن يتألق ويمنع التعادل

ق35 جووووووول بيدري يفتتح التسجيل

ق12 ديمبيلي يسدد من خارج منطقة الجزاء وحارس خيتافي يتألق

ق3 تير شتيجن يتألق

انطلاق المباراة