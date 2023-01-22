انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية المباراة

الأحد، 22 يناير 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 41 نقطة من خوض 16 مباراة، بينما خيتافي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------

ق63 خروج رافينيا ونزول كيسي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 تير شتيجن يتألق ويمنع التعادل

ق35 جووووووول بيدري يفتتح التسجيل

ق12 ديمبيلي يسدد من خارج منطقة الجزاء وحارس خيتافي يتألق

ق3 تير شتيجن يتألق

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي تشكيل برشلونة - فاتي يقود الهجوم أمام خيتافي.. واستمرار غياب ليفاندوفسكي في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
أربع محاولات للتسجيل.. ماذا قدم رونالدو في ظهوره الأول مع النصر 21 دقيقة | السعودية
اسكواش - بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى مصطفى عسل 35 دقيقة | رياضات أخرى
تريزيجيه: لا تهمني المشاركة بديلا.. وهذا تفسير احتفالي بعد الهدف 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: نجحنا في إدارة المباراة ضد مانشستر يونايتد.. ونستحق التواجد في مكاننا الحالي 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يسجل ركلة ترجيح ويقود نانت لدور الـ 16 من كأس فرنسا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - بلباو (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول بنزيمة والأول ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة يعزز صدارته لـ الدوري الإسباني بهدف أمام خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
في ظهور رونالدو الأول.. النصر يفوز على الاتفاق ويتصدر الدوري السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا