انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) خيتافي.. نهاية المباراة
الأحد، 22 يناير 2023 - 19:24
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 41 نقطة من خوض 16 مباراة، بينما خيتافي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق63 خروج رافينيا ونزول كيسي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42 تير شتيجن يتألق ويمنع التعادل
ق35 جووووووول بيدري يفتتح التسجيل
ق12 ديمبيلي يسدد من خارج منطقة الجزاء وحارس خيتافي يتألق
ق3 تير شتيجن يتألق
انطلاق المباراة
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