مباشر الدوري السعودي - النصر ضد الاتفاق.. رونالدو أساسي
الأحد، 22 يناير 2023 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.
كريستيانو رونالدو
النادي : نجوم النصر والهلال
ويلعب كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ليسجل ظهوره الأول مع الفريق الأصفر.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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