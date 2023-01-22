مباشر الدوري السعودي - النصر ضد الاتفاق.. رونالدو أساسي

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو النادي : نجوم النصر والهلال الاتفاق النصر

ويلعب كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ليسجل ظهوره الأول مع الفريق الأصفر.

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انطلاق المباراة بعد قليل