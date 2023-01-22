مباشر الدوري السعودي - النصر ضد الاتفاق.. رونالدو أساسي

الأحد، 22 يناير 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو

النادي : نجوم النصر والهلال

الاتفاق
النصر

ويلعب كريستانو رونالدو في التشكيل الأساسي للنصر ليسجل ظهوره الأول مع الفريق الأصفر.

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انطلاق المباراة بعد قليل

رونالدو الدوري السعودي
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